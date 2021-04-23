人民网北京4月23日电 （记者乔雪峰）“2020年，我国消费品市场呈逐季恢复态势，网上消费实现快速增长。”4月22日，中国商业联合会副会长、中华全国商业信息中心党委书记曹立生在2021（第29届)中国市场商品销售统计结果发布会上表示，2020年，新冠肺炎疫情对我国消费品市场冲击较大，中央和地方密集出台减税降费、稳定和促进汽车消费以及发放消费券等多项政策措施，助力消费市场持续改善。

曹立生指出，2020年我国取得疫情防控和经济社会发展双胜利，决战脱贫攻坚取得全面胜利，人民生活水平显著提高，我国经济实力、科技实力、综合实力跃上新台阶。

我国消费品市场呈逐季恢复态势

网上消费实现快速增长

2020年，我国消费品市场都有哪些趋势变化？曹立生指出，疫情抑制了居民外出购物、餐饮、旅游、娱乐等社交型、聚集型、接触型消费行为，社会消费品零售总额实现39.2万亿元，同比下降3.9%，市场总量较上年损失1.6万亿元。随着疫情防控形势不断好转，促消费政策措施持续显效，复商复市稳步推进，我国市场销售呈现逐季恢复态势。

从线下来看，2020年，线下实体店消费品零售额同比下降8.8%。其中，一季度线下实体店消费品零售额大幅下降24.5%，二、三季度降幅持续收窄，12月份增速达到3.8%，增幅仅低于上年同期1.5个百分点，基本恢复至疫情前的增长水平。

此外，疫情客观上进一步推动消费线上化、零售全渠道化的发展，网上实物商品零售额实现逆势增长，同比增长14.8%，占社会消费品零售总额比重达到24.9%，占比较上年提高4.2个百分点。

乡村消费品市场降幅小于城镇

餐饮收入与商品零售的增速差距持续缩小

曹立生告诉记者，2020年，乡村消费品市场零售额实现5.3万亿元，同比下降3.2%，降幅低于城镇0.8个百分点。其中8月至12月，乡村消费品市场连续实现加速正增长，快于同期城镇消费品市场增速。

曹立生进一步表示，随着疫情防控常态化，居民外出活动增多，商品零售和餐饮收入增速间的差距快速缩小，12月份餐饮收入同比增长0.4%，与商品零售的增速差为4.8个百分点，较3月份两者间34.8个百分点的增速差大幅缩小。

“随着税费减免政策、金融支持政策等一系列帮扶小微企业渡难关政策落地生效，限下消费逐渐恢复生机。” 曹立生指出，据测算，2020年限额以下单位和个体户商品零售额实现21.7万亿元，同比下降3.1%，降幅高于限额以上单位商品零售额2.1个百分点。限额以下单位和个体户餐饮收入实现3.1万亿元，同比下降17.3%，降幅高于限额以上单位餐饮收入3.3个百分点。

重点大型零售企业逐步恢复正增长

超市业态保持平稳增长

根据中华全国商业信息中心的统计数据，2020年全国重点大型零售企业零售额同比下降14.5%。疫情期间，大型零售企业加大线上渠道营销力度，积极做好社区服务，在严格执行防控措施的同时，尽量减少营业损失。四季度，大型零售企业销售情况好转，连续三个月实现正增长。

限额以上实体零售业态中，以刚需为主的超市零售额依然保持平稳较快增长，全年累计增长3.1%。而以可选消费为主的百货店、专业店、专卖店一季度受疫情冲击最为严重，此后随着各类消费场景逐渐恢复，居民消费信心得到提振，百货店、专业店、专卖店零售额降幅持续收窄，全年降幅均收窄至个位数。

最后，曹立生指出，2020年，众多品牌企业在做好疫情防控的同时，在积极践行科技创新、品质提升、转变经营模式等方面，发挥品牌引领消费的作用，发挥消费对经济增长的“压舱石”和“稳定器”的作用，为推动中国消费品市场高质量发展作出积极的贡献。

(责编：董童、章斐然)