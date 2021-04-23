人民网北京4月23日电 （记者乔雪峰）从成都天府国际机场高速公路南线出发，90分钟左右即可到达宜宾。一路上， 气象传感器、高精摄像头、车联网设备、边缘计算设备等时不时出现在路侧。云计算、大数据、人工智能等高新技术贯穿于这条全流程数字化的“云”上高速公路——成（都）宜（宾）高速公路。

成宜高速于去年底正式通车，得益于数字化、智慧化系统的加持，高速公路出行体验正变得更加舒适、安全。

成宜高速是成都平原经济区到川南经济区最便捷的大通道。交通运输部供图

成宜高速公路全长约157公里，起于成都天府国际机场，止于宜宾绕城高速公路，总投资246亿元，全线双向六车道建设，由四川铁投集团投资建设，是四川省内设计标准最高的高速公路项目之一。全线共设置桥梁157座、隧道4座、互通式立交17处，设计时速120公里。

四川省交通运输厅相关负责人告诉记者，成宜高速是《四川省高速公路网规划（2014—2030年）》的16条成都放射线高速公路之一，也是四川省内南向高速公路通道布局“两走廊、四通道”重要组成部分。“有了这条高速，成都平原经济区与川南经济区就有了最短、最便捷的联系通道。”

据介绍，作为交通强国第二批试点省份，四川省的建设试点实施方案于去年11月获交通运输部批复同意。其中，成宜高速成为方案的重点项目之一，同时还是四川省“新基建示范工程”、四川省交通强省“首批示范项目”。

强国试点、强省示范，其示范效应究竟在哪？四川数字交通科技股份有限公司董事长周勇告诉记者，成宜高速在建设过程中，应用了世界领先的云计算、人工智能、高精度气象、智能感知、高精度定位、车道级导航、智能诱导管控等技术，是名副其实的“智慧高速公路”。

据了解，成宜高速公路是四川省内首条全要素、全覆盖的智慧高速公路，总体建设包括三个部分。第一部分是支持“自动驾驶”，试点选取试点路段配套建设自动驾驶基础设施，达到支持L4级自动驾驶标准；第二部分为全线“车路协同”，构建完善的高速公路网智能感知管控体系，实现车辆主动安全控制和道路协同管理；第三部分则是全线“智慧高速”，基于数字新基建打造全方位智慧能力，旅客将在成宜高速上享受到更加安全、舒适、快捷的智慧出行。

“智慧高速公路”绝不是新技术的简单堆砌。据了解，四川铁投集团通过与阿里云等前沿科技企业组成联合实验室，通过新技术解决老问题，实现了高速公路的数字化、精细化服务，让车主从App、渠道得到实时路况精准推送，真真正正体验“云”上出行。

大道既成，蜀道不再难。成宜高速的建成，从设计施工到管理运行，既有车与路的协同，更有智慧和服务的融合，以超前的理念规划出人们未来出行的全新模式。周勇表示，作为面向“生态服务共享”打造的数字高速原创品牌，成宜高速更将在新时代加快建设交通强国征程中努力打造样板，为人民提供可信赖、高质量、更先进的出行服务。

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