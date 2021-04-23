人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

沿着高速看中国：川南这条高速 沿途有美亦有慧

2021年04月23日08:18 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月23日电 （记者乔雪峰）从成都天府国际机场高速公路南线出发，90分钟左右即可到达宜宾。一路上， 气象传感器、高精摄像头、车联网设备、边缘计算设备等时不时出现在路侧。云计算、大数据、人工智能等高新技术贯穿于这条全流程数字化的“云”上高速公路——成（都）宜（宾）高速公路。

成宜高速于去年底正式通车，得益于数字化、智慧化系统的加持，高速公路出行体验正变得更加舒适、安全。

成宜高速是成都平原经济区到川南经济区最便捷的大通道。交通运输部供图

成宜高速公路全长约157公里，起于成都天府国际机场，止于宜宾绕城高速公路，总投资246亿元，全线双向六车道建设，由四川铁投集团投资建设，是四川省内设计标准最高的高速公路项目之一。全线共设置桥梁157座、隧道4座、互通式立交17处，设计时速120公里。

四川省交通运输厅相关负责人告诉记者，成宜高速是《四川省高速公路网规划（2014—2030年）》的16条成都放射线高速公路之一，也是四川省内南向高速公路通道布局“两走廊、四通道”重要组成部分。“有了这条高速，成都平原经济区与川南经济区就有了最短、最便捷的联系通道。”

据介绍，作为交通强国第二批试点省份，四川省的建设试点实施方案于去年11月获交通运输部批复同意。其中，成宜高速成为方案的重点项目之一，同时还是四川省“新基建示范工程”、四川省交通强省“首批示范项目”。

强国试点、强省示范，其示范效应究竟在哪？四川数字交通科技股份有限公司董事长周勇告诉记者，成宜高速在建设过程中，应用了世界领先的云计算、人工智能、高精度气象、智能感知、高精度定位、车道级导航、智能诱导管控等技术，是名副其实的“智慧高速公路”。

据了解，成宜高速公路是四川省内首条全要素、全覆盖的智慧高速公路，总体建设包括三个部分。第一部分是支持“自动驾驶”，试点选取试点路段配套建设自动驾驶基础设施，达到支持L4级自动驾驶标准；第二部分为全线“车路协同”，构建完善的高速公路网智能感知管控体系，实现车辆主动安全控制和道路协同管理；第三部分则是全线“智慧高速”，基于数字新基建打造全方位智慧能力，旅客将在成宜高速上享受到更加安全、舒适、快捷的智慧出行。

“智慧高速公路”绝不是新技术的简单堆砌。据了解，四川铁投集团通过与阿里云等前沿科技企业组成联合实验室，通过新技术解决老问题，实现了高速公路的数字化、精细化服务，让车主从App、渠道得到实时路况精准推送，真真正正体验“云”上出行。

大道既成，蜀道不再难。成宜高速的建成，从设计施工到管理运行，既有车与路的协同，更有智慧和服务的融合，以超前的理念规划出人们未来出行的全新模式。周勇表示，作为面向“生态服务共享”打造的数字高速原创品牌，成宜高速更将在新时代加快建设交通强国征程中努力打造样板，为人民提供可信赖、高质量、更先进的出行服务。

(责编：董童、章斐然)

分享让更多人看到

推荐阅读
沿着高速看中国：川南这条高速 沿途有美亦有慧
　　人民网北京4月23日电 （记者乔雪峰）从成都天府国际机场高速公路南线出发，90分钟左右即可到达宜宾。一路上， 气象传感器、高精摄像头、车联网设备、边缘计算设备等时不时出现在路侧。…
各界热议习近平主席演讲：指明前行方向 增强发展信心
　　4月20日上午，博鳌亚洲论坛2021年年会开幕式在海南博鳌举行，国家主席习近平以视频方式发表题为《同舟共济克时艰，命运与共创未来》的主旨演讲。他在演讲中倡议，亚洲和世界各国要回应时代呼唤，携手共克疫情，加强全球治理，朝着构建人类命运共同体方向不断迈进。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部