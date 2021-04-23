本报记者 李晓晴

国务院办公厅日前印发《关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》（以下简称《通知》），在22日举行的国务院政策例行吹风会上，水利部副部长魏山忠等有关部门负责人介绍了加强水库除险加固和运行管护有关情况。

水库是开发利用水资源和防治水灾害的重要工程措施之一，对防洪、供水、生态、发电、航运等至关重要。我国现有水库9.8万多座，其中大中型水库4700多座、小型水库9.4万座，80%以上修建于上世纪50至70年代。近年来，国家发展改革委、财政部安排中央资金1553亿元，对2800多座大中型水库和6.9万座小型水库进行了除险加固，工程安全状况不断改善。

魏山忠介绍，我国水库安全运行的风险依然比较突出，尚有3.1万多座水库没有在规定期限开展安全鉴定，部分水库受超标准洪水、强烈地震等自然灾害影响，导致工程不同程度损毁。此外，部分水库还存在除险加固标准较低、管护力量薄弱等问题。

水利部、国家发展改革委、财政部等有关部门将密切配合，齐抓共管，形成合力。国家发展改革委负责安排大中型水库除险加固中央补助资金，财政部负责安排小型水库除险加固和维修养护的中央补助资金，水利部负责对水库除险加固、运行管护和资金使用管理等工作进行指导、监督和考核，确保《通知》明确的目标任务圆满完成。

魏山忠介绍，“十四五”时期，水利部将抓紧开展水库安全鉴定，3万多座安全鉴定到期水库要抓紧开展鉴定，同时根据小型水库实际，优化安全鉴定程序，提高安全鉴定成果质量。加快实施水库除险加固，加强项目前期工作，完善基本建设程序，实施精准化、信息化管理。加强实施过程监管，确保除险加固质量，同时对已实施的除险加固工程及时竣工验收，确保完工一座、验收一座、发挥效益一座。

国家发展改革委农村经济司司长吴晓介绍，国家发展改革委始终把大中型病险水库除险加固作为中央预算内投资优先安排的领域，“十三五”期间，累计安排了中央预算内投资81.29亿元，支持了250座大中型病险水库的除险加固工作，切实保障了水库安全。“十四五”期间，国家发展改革委将按照《通知》要求，继续加大对大中型病险水库除险加固项目的投资力度，对于符合条件的项目做到应保尽保、优先支持。2021年已初步确定将大中型病险水库除险加固工程的中央预算内投资规模进一步提高到40亿元。

如何保障小型病险水库的除险加固和维修养护？财政部农业农村司负责人姜大峪介绍，自1998年起，中央财政安排资金支持实施小型病险水库的除险加固，截至去年年末，累计安排资金投入972亿元，支持实施6.9万座小型水库的除险加固。2019年到2020年，进一步安排了32.5亿元，支持小型水库的维修养护，有力保障了群众生命财产安全。“十四五”期间，中央财政将优化水利发展资金存量，积极安排部分增量，投入小型病险水库除险加固和维修养护补助资金245亿元，支持各地“治养并重”，切实保障小型水库安全运行。

《 人民日报 》（ 2021年04月23日 07 版）

(责编：李源、初梓瑞)