李宏伟

习近平总书记在参加十三届全国人大四次会议内蒙古代表团审议时，肯定大兴安岭林场周义哲代表的发言：“你提到的这个生态总价值，就是绿色GDP的概念，说明生态本身就是价值。这里面不仅有林木本身的价值，还有绿肺效应，更能带来旅游、林下经济等。‘绿水青山就是金山银山’，这实际上是增值的。”这进一步阐明了经济发展和生态环境保护的关系，为不断提升生态总价值，建设人与自然和谐共生的现代化指明了方向、提供了遵循。

绿水青山既是自然财富、生态财富，又是社会财富、经济财富，会随着经济社会发展凸显价值、不断增值。事实上，生态价值和经济价值是辩证统一的，保护生态环境就是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力。现代经济社会发展对生态环境的依赖程度越来越高，生态环境越来越成为生产力的重要组成部分。保护和改善生态环境，可以实现生态价值和经济价值内在统一，对于协调经济发展和生态环境保护的关系、推动经济社会高质量发展具有不可替代的作用。

党的十八大以来，在绿水青山就是金山银山重要理念引领下，我国协同推动经济高质量发展和生态环境高水平保护，国土空间开发保护格局更加优化，资源能源利用效率持续提升，绿色发展方式和生活方式进一步普及，区域绿色发展格局加速形成。截至2019年年底，单位国内生产总值二氧化碳排放较2005年降低48.1%，提前完成到2020年下降40%—45%的目标。污染防治力度加大，生态环境保护稳步推进，生态环境明显改善。

中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾发生转化，人民群众对优美生态环境的需要日益增长，对清新的空气、干净的水、安全的食品、优美的环境等优质生态产品的需求越来越强烈，这为不断提升生态总价值，充分发挥“绿水青山”的经济社会效益提供了强劲动力和广阔空间。更好满足人民日益增长的优美生态环境需要，在创造更多物质财富和精神财富的同时提供更多优质生态产品，亟须建立健全生态产品价值实现机制，将良好生态环境资源优势转化为生态总价值增值优势，引领和推动绿色产业高质量发展，推动生态、文化、康养、旅游深度融合发展，将生态资源优势转化为经济社会发展优势。

经过长期实践探索，我国在建立和完善生态产品价值实现机制、提升生态总价值方面，取得了丰硕成果和宝贵经验。例如，生态保护补偿、绿色金融扶持、生态扶贫等都取得了长足进展。《人类减贫的中国实践》白皮书显示，2013年以来，贫困地区实施退耕还林还草7450万亩，选聘110多万贫困群众担任生态护林员，建立2.3万个扶贫造林（种草）专业合作社（队）。群众积极参与国土绿化、退耕还林还草等生态工程建设和森林、草原、湿地等生态系统保护修复工作，实现了经济收入和生态环境保护双赢。

从“十四五”生态文明建设实现新进步的目标，到2035年生态环境根本好转、美丽中国建设目标基本实现的远景目标，再到力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的承诺，新时代生态文明建设的时间表、路线图已经明确。在全面建设社会主义现代化国家新征程上，建设美丽中国，必须保护好生态环境，让绿水青山的“颜值”和“价值”持续增加，建设青山常在、绿水长流、空气常新的美丽中国，持续推进人与自然和谐共生的现代化。

（作者为中共中央党校（国家行政学院）生态文明建设教研室主任）

《 人民日报 》（ 2021年04月23日 09 版）

(责编：李源、初梓瑞)