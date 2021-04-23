人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

湖北着力改善农村地区供水条件，让乡亲们喝上、用上放心水——

引来一泓清泉 日子越来越甜（办好民生实事③）

本报记者  强郁文
2021年04月23日08:28 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　核心阅读

　　近年来，湖北省着力改善农村地区供水条件。长距离引水，解决山区群众饮水难；打深井取水，让更多喀斯特地貌区的老乡获益；规模化供水，带动当地产业发展。多管齐下、多措并举，让乡亲们喝上、用上放心水。

       

　　“以前经常吃不上水，现在随时都有干净的自来水，生活方便多了！”在湖北省黄冈市英山县毛坳村村民高庆红家里，原先干旱季节用来储水的红色塑料桶已经不再使用。        

　　近年来，湖北努力提高农村供水保障水平，让村民从“有水喝”到“喝好水”。

　　长距离引水——

　　群众告别靠天吃水

　　宜昌市长阳土家族自治县地处鄂西北，季节性缺水问题严重，秋季有时两三个月不落一滴雨。龙池村曾经是深度贫困村，位于武陵山区，缺水制约着村子的发展。村里没有水源，找水成了村委会的主要工作之一。20多年来，曾任村党支部书记的柳昌群跑遍邻近的村镇，甚至到外县、外市尝试引水，都失败了。

　　2018年初，听说山对面的招徕河村有一口泉。农历正月十六，村委委员吴道远、村民覃仕武一大早就出了门。两人骑了4个小时摩托车才到山脚下，又顺着山路攀爬了两个小时。他们将棉麻藤打成绳，好不容易爬上陡崖。

　　“有水，有水！”一股清泉叮咚流淌。顾不得天气寒凉，覃仕武捧起泉水喝了一大口——是甜的！可找到水源的喜悦没持续多久，看着两岸刀劈斧削的绝壁，两人犯了愁：怎么把水引到村里？

　　经过多次实地勘查，长阳县水利部门决定从水源地架设一道空中水管，横跨峡谷，用索道将两地相连，长距离引水。

　　“1000多米的空中‘飞线’，我做了30多年索道工程也从没见过。”施工负责人田康继介绍，这道“飞线”长达1480米，输水管道全长7500米。龙池村山路陡峭崎岖，施工设备无法进场，工人不得不采用最原始的办法将材料背上山。“飞线”跨度太大，工人只能抓着绳索降到山脚下，再坐木排到对岸，通过小型设备中转3次，把接近10吨重的工程材料和250根钢丝骨架管送达对面山巅。施工时，工人被吊在近700米的高空，用双手将钢丝骨架一截一截地接起来。

　　历时近10个月，“飞线”终于架设完毕；15天后，集中供水工程完工。“水通了！”大家奔走相告。妇女们穿上庆祝节日的土家族传统服饰，还有村民专程从外地赶回来品尝山泉水。

　　“钻山洞、架飞线、延管网，为了让老百姓彻底告别‘吃天水’，再大的困难我们也要克服。”长阳县水利和湖泊局局长傅建斌介绍，2014年以来，长阳县充分利用水源，因地制宜采用集中供水和分散供水相结合的方式，统筹资金3.2亿元，建设集中供水工程1663处、分散供水工程8029处，跨区域调水工程4处，有效保障了农村饮水安全。

　　打深井取水——

　　更多村民得到实惠

　　湖北省襄阳市保康县，七成以上地区属喀斯特地貌。长期以来，人们都以为“喀斯特地貌地下存不住水”。

　　“每年干旱季节，村里的一多半纠纷都和水有关。”保康县赵家山村党支部书记赵祥华说，以前，村民经常要步行十几公里到隔壁镇挑水。

　　从上世纪50年代开始，村里尝试通过凿窖围堰的办法修建大型蓄水池。但由于地质地貌特殊，蓄水能力差，几代人的心血都付之东流。2007年，第五次修建蓄水池虽然成功，但水量、水质没有保障，吃水问题依然无法根本解决。

　　转折发生在2017年。时任保康县县长的张世伟探访九路寨村磷矿钻探时发现，随着钻头转动，地下水大量涌出。张世伟得到启示，这几个村子都是喀斯特地貌，既然打磷矿能钻出水，打井或许也能。

　　几个月后，第一口井在赵家山村开始施工。“地下都是空的，怎么会有水？”“石头缝里找水？天方夜谭！”村民们不敢相信。

　　大型钻机、空压机24小时作业，4天后，当合金钻头深入地下350米时，一股清泉汩汩流出。第十二天，当施工队打到地下483米深时，出水量达到了100多立方米。

　　“实践证明，在喀斯特地貌区打深井取水是可行的。”张世伟介绍，保康县委托湖北省地质勘查部门，对全县25处喀斯特地貌进行实地勘查，其中符合地下含水层走向和储量条件的有9处。几年来，10口深井相继打通。其中，最深的漆园村水井达1030米，覆盖周边7个村，受益人口3400余人。

　　有了水，“庄稼结籽不保年，日头一晃苗打蔫”的日子一去不复返。村民杨培林流转了70亩土地搞种植，农忙时一天有30多人在田里干活。通水不仅解决了大伙的饮水问题，还提高了农作物产量，“去年，有水抗旱，我们才保住了幼苗。农作物长势好，收入比以前翻了一番。”杨培林说。

　　目前，保康县以10口深井为依托建成水系连通工程，修建了10处集中水厂。“以开凿深井为依托、以兴建水厂为轴心、以铺设管网为引线，打破行政区划界限，实行跨村联片供水，最大限度地扩展供水范围，让更多村民得到实惠。”保康县水利局局长卢文举说。

　　规模化供水——

　　带动当地产业发展

　　湖北省农村饮水安全保障中心主任陈建华介绍，目前，湖北正推进建设农村饮水提标升级工程，完善农村供水保障，统筹兼顾农民产业用水的需求，助力乡村振兴。

　　临近中午，黄冈市英山县石头咀镇十三湾生态农家乐里饭香扑鼻，老板余修德忙前忙后，招呼食客。妻子在后厨里拧开水龙头，洗菜、淘米、做饭。

　　其实，镇上早在几年前就通了自来水，但水质不好，一下雨，水就变浑浊，一股土腥味，做出来的饭菜味道差。“镇上经常停水，自己用水都要等到晚上，别说接待客人了。”今年春节前，这里通了新水厂的自来水，清澈透亮。“有了好水，我们才敢扩大规模。”余修德说，现在，农家乐能同时容纳60多人用餐，预计今年能有十几万元收入。

　　余修德一家的好日子，离不开英山县西河中心水厂。作为大别山区首个农村饮水提标升级工程，英山县西河中心水厂采用全自动化生产体系。走进水厂，只听见哗哗的水流声，却看不见一个人影。“员工都在中控室呢。水厂的所有制水设施都能远程操作，水质、pH值、含氧量等指标可以在线监测。”水厂设计方、中南市政总院现场项目经理罗志宾说。按照规划，这座现代化农村水厂，将和英山县3座规模水厂联结成网，覆盖全县。届时，英山县所有城镇居民和75%的农村人口饮用水将做到“同质、同网、同源、同服务”。

　　有水百业兴。在咸宁市咸安区，花纹水厂彻底解决了花纹山区星星、垅下、大坪3个村及星星竹海风景区共计上万人的饮水问题。一泓清水不但提高了村民的生活质量，还引来了投资。在星星竹海风景区，陈家沟乡村振兴示范园项目正加紧建设。项目负责人陈凯是本地人，一家人长期在深圳经商，早就看好家乡的旅游资源，怎奈村子常年缺水，一直下不了投资的决心。

　　“现在通了自来水，我们的项目落地开工，还带动了30多名老乡就业。”陈凯说。

　　目前，湖北省农村饮水安全总体实现全覆盖。农村供水工程规模化建设取得成效。过去5年，新建、改扩建通水的万吨级工程达34处，平均供水规模超6万吨。到2020年底，全省已建成各类农村饮水安全工程28.71万处，农村集中供水率达到96.80%，自来水普及率达94.70%。

　　“接下来，我们将新建一批骨干水源工程、调水工程，推进一批城乡供水一体化工程，建设一批区域供水规模化工程，标准化更新改造一批老旧供水工程和管网，使农村供水工程布局更加科学、结构更合理。”湖北省水利厅副厅长唐俊介绍，“十四五”时期，湖北省计划总投资91亿元，启动79个农村饮水提标升级项目，改善农村地区1000万人口的供水条件。到2025年底，计划实现农村规模化工程供水人口比例达到85%以上，农村集中供水率达到98%以上，自来水普及率达到95%以上的目标。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月23日 14 版）

(责编：李源、初梓瑞)

分享让更多人看到

推荐阅读
业界：规范二手份额基金交易 提升资本市场流通性
　　人民网北京4月23日电 （黄盛）近期，北京股权交易中心发布了股权投资和创业投资份额转让相关的11项业务规则，为S基金份额转让提供指引和规范。 据悉，S基金即Secondary Fund，属于私募股权二级市场基金，主要进行私募股权投资基金权益交易。…
沿着高速看中国：川南这条高速 沿途有美亦有慧
　　人民网北京4月23日电 （记者乔雪峰）从成都天府国际机场高速公路南线出发，90分钟左右即可到达宜宾。一路上， 气象传感器、高精摄像头、车联网设备、边缘计算设备等时不时出现在路侧。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部