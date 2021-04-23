本报记者 强郁文

核心阅读

近年来，湖北省着力改善农村地区供水条件。长距离引水，解决山区群众饮水难；打深井取水，让更多喀斯特地貌区的老乡获益；规模化供水，带动当地产业发展。多管齐下、多措并举，让乡亲们喝上、用上放心水。

“以前经常吃不上水，现在随时都有干净的自来水，生活方便多了！”在湖北省黄冈市英山县毛坳村村民高庆红家里，原先干旱季节用来储水的红色塑料桶已经不再使用。

近年来，湖北努力提高农村供水保障水平，让村民从“有水喝”到“喝好水”。

长距离引水——

群众告别靠天吃水

宜昌市长阳土家族自治县地处鄂西北，季节性缺水问题严重，秋季有时两三个月不落一滴雨。龙池村曾经是深度贫困村，位于武陵山区，缺水制约着村子的发展。村里没有水源，找水成了村委会的主要工作之一。20多年来，曾任村党支部书记的柳昌群跑遍邻近的村镇，甚至到外县、外市尝试引水，都失败了。

2018年初，听说山对面的招徕河村有一口泉。农历正月十六，村委委员吴道远、村民覃仕武一大早就出了门。两人骑了4个小时摩托车才到山脚下，又顺着山路攀爬了两个小时。他们将棉麻藤打成绳，好不容易爬上陡崖。

“有水，有水！”一股清泉叮咚流淌。顾不得天气寒凉，覃仕武捧起泉水喝了一大口——是甜的！可找到水源的喜悦没持续多久，看着两岸刀劈斧削的绝壁，两人犯了愁：怎么把水引到村里？

经过多次实地勘查，长阳县水利部门决定从水源地架设一道空中水管，横跨峡谷，用索道将两地相连，长距离引水。

“1000多米的空中‘飞线’，我做了30多年索道工程也从没见过。”施工负责人田康继介绍，这道“飞线”长达1480米，输水管道全长7500米。龙池村山路陡峭崎岖，施工设备无法进场，工人不得不采用最原始的办法将材料背上山。“飞线”跨度太大，工人只能抓着绳索降到山脚下，再坐木排到对岸，通过小型设备中转3次，把接近10吨重的工程材料和250根钢丝骨架管送达对面山巅。施工时，工人被吊在近700米的高空，用双手将钢丝骨架一截一截地接起来。

历时近10个月，“飞线”终于架设完毕；15天后，集中供水工程完工。“水通了！”大家奔走相告。妇女们穿上庆祝节日的土家族传统服饰，还有村民专程从外地赶回来品尝山泉水。

“钻山洞、架飞线、延管网，为了让老百姓彻底告别‘吃天水’，再大的困难我们也要克服。”长阳县水利和湖泊局局长傅建斌介绍，2014年以来，长阳县充分利用水源，因地制宜采用集中供水和分散供水相结合的方式，统筹资金3.2亿元，建设集中供水工程1663处、分散供水工程8029处，跨区域调水工程4处，有效保障了农村饮水安全。

打深井取水——

更多村民得到实惠

湖北省襄阳市保康县，七成以上地区属喀斯特地貌。长期以来，人们都以为“喀斯特地貌地下存不住水”。

“每年干旱季节，村里的一多半纠纷都和水有关。”保康县赵家山村党支部书记赵祥华说，以前，村民经常要步行十几公里到隔壁镇挑水。

从上世纪50年代开始，村里尝试通过凿窖围堰的办法修建大型蓄水池。但由于地质地貌特殊，蓄水能力差，几代人的心血都付之东流。2007年，第五次修建蓄水池虽然成功，但水量、水质没有保障，吃水问题依然无法根本解决。

转折发生在2017年。时任保康县县长的张世伟探访九路寨村磷矿钻探时发现，随着钻头转动，地下水大量涌出。张世伟得到启示，这几个村子都是喀斯特地貌，既然打磷矿能钻出水，打井或许也能。

几个月后，第一口井在赵家山村开始施工。“地下都是空的，怎么会有水？”“石头缝里找水？天方夜谭！”村民们不敢相信。

大型钻机、空压机24小时作业，4天后，当合金钻头深入地下350米时，一股清泉汩汩流出。第十二天，当施工队打到地下483米深时，出水量达到了100多立方米。

“实践证明，在喀斯特地貌区打深井取水是可行的。”张世伟介绍，保康县委托湖北省地质勘查部门，对全县25处喀斯特地貌进行实地勘查，其中符合地下含水层走向和储量条件的有9处。几年来，10口深井相继打通。其中，最深的漆园村水井达1030米，覆盖周边7个村，受益人口3400余人。

有了水，“庄稼结籽不保年，日头一晃苗打蔫”的日子一去不复返。村民杨培林流转了70亩土地搞种植，农忙时一天有30多人在田里干活。通水不仅解决了大伙的饮水问题，还提高了农作物产量，“去年，有水抗旱，我们才保住了幼苗。农作物长势好，收入比以前翻了一番。”杨培林说。

目前，保康县以10口深井为依托建成水系连通工程，修建了10处集中水厂。“以开凿深井为依托、以兴建水厂为轴心、以铺设管网为引线，打破行政区划界限，实行跨村联片供水，最大限度地扩展供水范围，让更多村民得到实惠。”保康县水利局局长卢文举说。

规模化供水——

带动当地产业发展

湖北省农村饮水安全保障中心主任陈建华介绍，目前，湖北正推进建设农村饮水提标升级工程，完善农村供水保障，统筹兼顾农民产业用水的需求，助力乡村振兴。

临近中午，黄冈市英山县石头咀镇十三湾生态农家乐里饭香扑鼻，老板余修德忙前忙后，招呼食客。妻子在后厨里拧开水龙头，洗菜、淘米、做饭。

其实，镇上早在几年前就通了自来水，但水质不好，一下雨，水就变浑浊，一股土腥味，做出来的饭菜味道差。“镇上经常停水，自己用水都要等到晚上，别说接待客人了。”今年春节前，这里通了新水厂的自来水，清澈透亮。“有了好水，我们才敢扩大规模。”余修德说，现在，农家乐能同时容纳60多人用餐，预计今年能有十几万元收入。

余修德一家的好日子，离不开英山县西河中心水厂。作为大别山区首个农村饮水提标升级工程，英山县西河中心水厂采用全自动化生产体系。走进水厂，只听见哗哗的水流声，却看不见一个人影。“员工都在中控室呢。水厂的所有制水设施都能远程操作，水质、pH值、含氧量等指标可以在线监测。”水厂设计方、中南市政总院现场项目经理罗志宾说。按照规划，这座现代化农村水厂，将和英山县3座规模水厂联结成网，覆盖全县。届时，英山县所有城镇居民和75%的农村人口饮用水将做到“同质、同网、同源、同服务”。

有水百业兴。在咸宁市咸安区，花纹水厂彻底解决了花纹山区星星、垅下、大坪3个村及星星竹海风景区共计上万人的饮水问题。一泓清水不但提高了村民的生活质量，还引来了投资。在星星竹海风景区，陈家沟乡村振兴示范园项目正加紧建设。项目负责人陈凯是本地人，一家人长期在深圳经商，早就看好家乡的旅游资源，怎奈村子常年缺水，一直下不了投资的决心。

“现在通了自来水，我们的项目落地开工，还带动了30多名老乡就业。”陈凯说。

目前，湖北省农村饮水安全总体实现全覆盖。农村供水工程规模化建设取得成效。过去5年，新建、改扩建通水的万吨级工程达34处，平均供水规模超6万吨。到2020年底，全省已建成各类农村饮水安全工程28.71万处，农村集中供水率达到96.80%，自来水普及率达94.70%。

“接下来，我们将新建一批骨干水源工程、调水工程，推进一批城乡供水一体化工程，建设一批区域供水规模化工程，标准化更新改造一批老旧供水工程和管网，使农村供水工程布局更加科学、结构更合理。”湖北省水利厅副厅长唐俊介绍，“十四五”时期，湖北省计划总投资91亿元，启动79个农村饮水提标升级项目，改善农村地区1000万人口的供水条件。到2025年底，计划实现农村规模化工程供水人口比例达到85%以上，农村集中供水率达到98%以上，自来水普及率达到95%以上的目标。

《 人民日报 》（ 2021年04月23日 14 版）

(责编：李源、初梓瑞)