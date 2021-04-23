本报北京4月22日电 （记者郁静娴）22日，农业农村部、国家乡村振兴局召开全国农村改厕问题整改推进视频会。截至2020年底，全国农村卫生厕所普及率达68%以上，每年提高约5个百分点，累计改造农村户厕4000多万户。但不少地方农村改厕基础差、底子薄、欠账多，仍存在一些问题，需要正视和解决。

农村厕所革命涉及千家万户，关系群众切身利益，体现现代文明水平，是实施乡村振兴战略的重要内容。各地要深刻吸取教训，以问题排查整改为切入点，扎实推进今后农村厕所革命，不断提升农民群众获得感幸福感。在实施过程中，要立足本地情况稳步推进，充分尊重农民意愿。同时，科学谋划推进方式，宜水则水、宜旱则旱，选择简单实用、成本适中、技术成熟、群众乐于接受的改厕模式，常态化组织专家开展农村改厕技术服务，并建立健全长效管护机制，确保农民愿用、会用、能用、长用。为确保产品和施工质量，依法开展改厕产品质量安全监管，定期组织第三方对标准规范执行情况进行抽查，结果将进行通报。

农业农村部有关负责人表示，5月起，将陆续派出调研组赴各地检查落实工作情况，确保整改成效经得起时间和历史的检验，彻底解决存量问题。对摸排发现的问题，要狠抓整改落实。

“十四五”期间，农村厕所革命仍然是全面推进乡村振兴战略的一项重点工作，需要持续加力推进。农业农村部有关负责人表示，下一步，将通过社会监督、互联网反映、问题随手拍和组织检查暗访等多种方式查找发现问题，实行典型问题案例通报制度，特别是对目前正在开展的排查整改中当地未发现的突出问题，发现一起、通报一起。

《 人民日报 》（ 2021年04月23日 14 版）

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