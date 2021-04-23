本报记者 万秀斌 本报通讯员 毛扬周

4月22日一大早，贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市洒金街道新市民居住区，陈茂辉把孩子送进幼儿园后，骑车径直前往林下菌药基地。

“现在有工作，收入有保障，放在几年前，想都不敢想！”按时上下班、按时接送孩子，如今已是陈茂辉的日常。2018年6月，陈茂辉一家从普安县龙吟镇北盘江村搬到这里。丈夫、公公、婆婆在昆明务工，她则留在家里就近上岗、照顾孩子。

位于洒金街道的新市民居住区，是黔西南州跨区县易地扶贫搬迁主要承接地，安置了晴隆县、普安县、望谟县、兴义市易地扶贫搬迁群众7508户33197人。洒金街道办事处主任文志华介绍，除了林下菌药基地，辖区内还布局了25个劳动密集型企业，“通过对16岁以上60岁以内的群众开展全员培训、就业推荐，真正实现了易地扶贫搬迁人口户均2人以上就业。”

“十三五”时期，地处滇黔桂石漠化集中连片特困地区的黔西南州，有33.85万人从大山深处搬进城镇。早在2017年年底，围绕“怎么搬”和“搬后怎么办”两个关键，黔西南州制定出台计划，配套制定了产业发展、教育发展、就业创业等13项推进措施，解决了易地扶贫搬迁群众搬得出、稳得住的问题。目前，全州36个新市民居住区全部建成标准化社区卫生服务中心，9.01万名新市民学子全部在家门口就学。

日前，黔西南州出台方案，突出“抓就业、稳居住、保增收，抓治理、强服务、促融入”，全面巩固易地扶贫搬迁成果、有效衔接乡村振兴。

“在迁入地重点引进培育劳动密集型企业、加工业、轻工业、文化旅游业等，扩大就地就业容量；在迁出地布局建设一批发展前景好的产业项目，让迁出地的土地资源成为搬迁群众稳定的收入来源。”黔西南州政协副主席、州生态移民局局长王尧忠介绍，通过多措并举，全面促进搬迁群众身份融入、情感融入、文化融入、习惯融入、社会融入。

《 人民日报 》（ 2021年04月23日 14 版）

(责编：李源、初梓瑞)