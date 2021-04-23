本报记者 孙秀艳

同学们展示用废纸箱制作的飞机模型。

一位同学创作的“垃圾分类机”漫画。

干净整洁的一师附小校园。

同学们正在参加“小小一粒米 深深爱国情”主题班会。

核心阅读

“十四五”规划纲要明确提出“广泛形成绿色生产生活方式”。绿色低碳生活方式，要从娃娃抓起。北京第一师范学校附属小学自己先做榜样，从细节入手，做好规范服务，教育引导孩子养成绿色低碳、勤俭节约的好习惯。“小手拉大手”，学校引导孩子，孩子带动家庭，家庭影响整个社会。

理念与自觉——

无论教学科研，还是校园文化活动，节约、环保思想渗透到各个环节

8年前，张晓晨从大学校门步入北京第一师范学校附属小学，还是有点喜出望外。新校址建设起来的新校舍，空间设计合理，楼内阳光充足，因为设计了下沉式广场，即便走到地下一层，依旧有自然光线，丝毫没有觉得压抑。

更让小张老师触动的，是学校设计的点滴细节：礼堂的光导管照明系统，通过阳光采集器将阳光导入室内，天气好的时候，在礼堂搞活动不需要更多光源；学校食堂安装的中水系统，将淘米、洗菜水收集回用，每天可以节水两吨；顶层的生态走廊里，各种绿植生机盎然……学校设计秉承的节约环保理念显而易见。“我是德育老师，到这里工作来对了。”

“我们抓节约型学校建设由来已久，在西校区设计阶段，大家就有统一认识，要把新校区建成节约型校园的样板。”校长张忠萍说，这样的想法得到了市、区两级教委的大力支持。

如何让有限空间发挥最大效能？图书馆放在哪儿、哪里应该设置开放空间？教职工深度参与新校园设计，纷纷提出切合教学实际的建议。建筑设计部门也竭尽全力，与学校反复沟通，才有了如今“走到哪儿都感觉很舒服”的空间布局。

楼顶设置光伏发电和风力发电装置，连通顶层的“乐创空间”，可以让孩子们切实感受到可再生能源的“生产”和使用。这些设施在北京的小学校园并不多见，但张忠萍还有点不满足。2011年新校园建成，她心里一直都有个记挂。之前与主管总务的副校长李军一起参观区内一所寄宿制小学，人家的中水回用系统让他们羡慕不已。因为没有足够资金，在新校建设阶段，自己上一套的想法一直没能落实。

新校刚建成，好不容易筹措到100万元资金，不少教职工以为校领导会把钱花在“面子”上，让学校看上去更“高端大气上档次”，可没想到，这笔钱直接用在了中水系统建设上。

“学校的理念一贯如此。”正如张忠萍所言，无论教学科研，还是校园文化活动，节约、环保思想渗透到各个环节，教职员工惜物节俭已经成为融入骨子里的本能。

家有毕业生的老师，把自己孩子用过的一摞一摞打印的卷子带到学校，用背面给学生做测验纸；数学组老师把已经双面打印的旧纸张，当作教具的原材料。

每年音乐节、书画艺术节，各班的演出服总是最夺人眼球，其实它们都是“旧时裳”。每到校园活动集中的季节，美术组的老师们挖空心思自己动手，为不同班级的旧衣添加不同饰品，全新呈现。“瞧，这中国风的演出服，就是把剪纸作品缝贴在服装上了。”副校长狄永杰一脸自豪。

节约的理念不仅在学校、老师们的自觉行动上，也体现在学校对学生活动的设计上。一师附小是传统海防教育示范校，近3年来，科技节都是以“我爱祖国海疆”为主题，模型挑战赛是学生全员参与的特色活动。2020年科技节，除了给各年级手工制作确定主题，还有个明确规定，所有作品必须用废旧材料完成。

教育和引导——

“让孩子们懂得珍惜，但也不能为了光盘而光盘，吃饱吃健康是第一位”

从照样学样到独立思考，小学阶段是孩子价值观、人生观、世界观形成的重要时期，如何把握这个阶段，将节约理念植根稚嫩的心灵？靠灌输与说教难及初衷。相信润物无声，也相信榜样的力量，一师附小教育与引导工作细致入微，很有特色。

一张张活泼灵动的动物和它们日渐稀少的栖息地的图片，让孩子们对小动物从怜爱到共情，逐渐懂得要保护人类的朋友；汽车尾气就像黑尾巴，抹黑着蔚蓝的天空，小朋友也可以关注空气质量，绿色出行；气候变暖致低海拔岛屿可能被淹没，地球将受到极大威胁……张天旭老师为每个年龄阶段设计了独家环保教材，孩子们爱看爱学。“首先得让孩子们觉得有意思，喜欢上这个课程，才能真正从中受益。”

对孩子们的节约环保教育远不止课内，春风化雨，相同的是对孩子们心灵的触动。

午餐时间，五年级8班班主任李玲老师观察到班里总有几个孩子剩饭剩菜，这跟学校的要求可有距离。不仅如此，有个叫项昊辰的孩子很挑食，为了完成光盘，干脆拿很少的饭菜，“一看那个量就知道根本吃不饱”。

“让孩子们懂得珍惜，但也不能为了光盘而光盘，吃饱吃健康是第一位。”可怎么解决这样的问题？李老师思摸了很久。“偶然看到一位记者去贵州苗寨小学采访的视频，我非常感动，就想得给孩子们看看。”

视频里，山区的孩子午餐只有烤土豆，一餐下来满手满脸都黑乎乎的。记者问孩子们喜不喜欢吃米饭，有的孩子回答没见过大米饭。

“播视频的时候，我就看到有的孩子眼圈红了。”两三分钟的视频播完，李老师问同学们有什么感受。平时挺内向的项昊辰站起来大声说：“我们把整碗米饭倒掉，真是非常不应该。”打那以后，李老师发现几乎所有同学都能做到光盘了。她鼓励项昊辰尝尝从来不碰的食物，一点蘑菇、一点平时不碰的叶菜，几周之后，昊辰取餐量增加了。眼见孩子能吃饱，李老师踏实了。

从细节入手，引导孩子形成良好的行为习惯。有一段时间，四年级7班班主任齐浩然老师发现班里的垃圾袋用得特别快。“一张纸还没写几个字，就揉皱扔进垃圾桶；铅笔还有好长一段不愿意用了，也进了垃圾桶。孩子们大多生活在富裕环境，对惜物节约没有概念。”年轻的齐老师没有批评孩子们，却提出了一个要求，每天只允许带一个巴掌大的塑料袋，而且一天的垃圾量不能超出袋子的容量。

渐渐地，齐老师发现孩子们开始用废纸背面做草稿，消毒纸巾每次只用一张，干纸巾也不一沓一沓往外抽了。垃圾量不超出小塑料袋的要求孩子们都能做到，有的同学好几天才产生了一点点垃圾。好习惯日渐养成，齐老师也在班会上揭开了要带小垃圾袋的谜底——垃圾量折射的是节约意识，是对社会的责任和地球的责任。孩子们明白了，垃圾不断减量见证了自己的成长。

行动与落实——

关注菜品口味、温度、花色，甚至取餐的便捷程度，最大程度保障“零米粒”

学校的理念再先进，思想工作再到位，如果缺乏规范评价，孩子们就没有践行的动力，也难以达到教育的初衷。令人欣慰的是，记者目睹的点滴，印证了学校节约环保教育的成果。

在一师附小采访，“零米粒”是一路听得最多的词汇。“跟孩子们讲光盘行动不够形象，老师们就想出了‘零米粒’这个创意，午餐后餐盒里外要做到不落下一颗米粒。”狄永杰告诉记者，“零米粒”活动设计了对个人和班级考核评比程序，既规范行为又提升了参与热情。

记者特意等到饭点，想看看孩子们的表现。当天的午餐挺丰富：鸡柳、炒蔬菜，主食包括蛋炒饭和小花卷，甜品有小蛋糕和橘子，看着让人挺有食欲。

推开五年级1班教室的门，一半同学的餐盒已经光盘，几个细嚼慢咽的小姑娘正吃着水果。一个同学第一次取餐不够吃，就起身去楼道的餐车添饭。他不仅做到了适量取餐，而且动作小心翼翼，生怕不小心把米粒掉地上。

五年级4班的杜昊泽正动作麻利地“巡视”自己片区，这位班级“零米粒”监督员要记下每位同学的表现。接受完监督员检查，完成“零米粒”任务的同学排着队，在可重复使用的塑封表格上给自己打个对钩，小脸上都露出得意的笑容。班主任王玥老师说，孩子们在一二年级做得还不够好，这几年引导下来，现在都不错。

“昨天我看一圈，大多数孩子都做到‘零米粒’了，有五六个孩子饭盒里剩几根海带丝，那是真不爱吃的。”狄永杰笑着告诉记者，孩子们特别珍惜集体荣誉，经过几轮“零米粒”班级评比，各班级完成比例大幅提升。

所谓众口难调，菜品口味、温度、花色，甚至取餐的便捷程度，都影响是否能达到光盘要求。学校后勤如何最大程度保障“零米粒”？

“首先得做出既保证营养，又让孩子们爱吃的食物。”一师附小食堂负责人陶传磊这样说。小学阶段的孩子大多爱吃肉，吃蔬菜少。陶传磊告诉记者，学校特别开设了食育课程，普及营养知识，倡导大家注意均衡营养。

“每学期开学后的两周，摸底孩子们的饭量，之后以此定量，这既符合学校节约的要求，也有利于控制成本。”一师附小食堂服务商——北京通泰餐饮有限公司项目经理刘献强说，每天午餐后，食堂都会观察孩子们对菜品食物的偏好，比如红烧鸡块剩了，就要看看是做得不好吃还是给餐量多了，之后有针对性地调整，确保孩子们既爱吃也不浪费。

“食谱中每周要有3次谷物，孩子对粗粮都不太感兴趣。厨师们就变换各种花样，粗粮细作，供应的熊猫包、双色卷等小面点，孩子们很喜欢。”刘献强说。

要让孩子做到光盘，餐车配置也有讲究。“提倡少量取餐多次加餐，前提是让孩子们补餐方便，不然肯定还是想一次取够，就容易拿多了。”陶传磊说，每个楼层3个班级，配4辆餐车，每班一车，最后一辆作为补餐车。补餐车设置在楼层中部，距离每个班级都不远。刘献强说，现在班级的餐车基本一点不剩，补餐车剩下的也不多。项目部在一师附小食堂供餐3年，学校家长满意，企业成本也有了明显下降。

携手和带动——

“学校引导孩子，孩子带领我，全家节约意识都提升了”

“为什么开展节约环保教育？因为这不仅是我们中国人的美德，也是时代的要求。我们也希望无论在学校，在家庭还是将来立足社会，他们一生都有这样的理念和习惯，而且能够影响和带动身边的人。”张忠萍的期许，正通过一个个活动方案实现。

一般来说，小学阶段，学校、老师权威性高、约束力强，在学校，各项要求容易落实。可家校如果不能良好互动，有些好习惯到家就可能被抛到脑后。另一方面，小手牵大手，孩子也是带动家庭、社区形成绿色生活方式的好帮手。

去年春天，因为疫情的缘故，孩子们只能在家上网课。学校党支部书记阎红介绍，当时，北京正在进行垃圾分类的动员工作，学校适时推出线上微课，普及垃圾分类知识。“家庭分类指导师”活动紧随其后，让孩子做主角，带领家庭成员做好垃圾分类。

一摞卡片、4个小小的分类垃圾桶模型，这些都是五年级8班赵鹿鸣担任“家庭分类指导师”的学习道具。自己在熟悉各种垃圾的类别归属后，赵鹿鸣真成了家里的分类指导师，而且自己设计制作了小小评比塔，每周选出家庭“分类之星”。

“在孩子带动下，我们全家都自觉分类，有不懂的地方，就向孩子请教。比如大棒骨原来都扔到厨余垃圾里，孩子教了一次，我们都记下了。”赵鹿鸣妈妈徐菲非常赞赏学校给孩子们布置的这项“作业”，自己也主动给孩子搜集各国垃圾分类的信息，开拓孩子视野，启发主人翁意识。

平时工作忙，六年级6班杜雨涵家长高洁以前习惯周末大采购把冰箱塞满，有的食品没吃完就不新鲜了，经常会浪费。“学校引导孩子，孩子带领我，全家节约意识都提升了。”高洁说，现在全家商量每周列个大致菜谱，照单采购，既照顾了大家口味，也不会浪费了。

节俭不是吝啬，是让孩子更懂分享，更好地促进物尽其用。为了实现这一目标，学校每年都组织爱心交易会。交易会上，高年级同学会把自己用过的学习用品、衣服校服、玩具，以不超过20元的价格卖给低年级同学。

爱心交易会有个规则，交易获得的款项存入学校的统一基金，去帮助有需要的人。“自愿参与，但每次的规模都超过预期。”狄永杰告诉记者。

“每次爱心捐赠会前，孩子自己把要捐赠的衣服书籍收拾得整整齐齐，她说，给小伙伴的东西更要用心。看着孩子的成长，我们心里都很温暖。”五年级8班康祖睿的爸爸康同欢说起这些，眼睛都有些湿润了。

被“带动”的不仅是学生家庭。宝华里小学是一师附小的联盟校，一个标准、一样要求，节约环保教育同样做得有声有色。两所学校作为北京市东城区永定门街道辖区的成员，积极参与“小手拉大手，我是小小垃圾分类宣传员”等活动。用画笔描绘垃圾分类后的美好世界，用废物做手工，孩子们的作品，在街道主题展览中深受居民欢迎，街道干部称赞孩子们“用艺术的表达方式引领居民践行绿色环保”。

让更多孩子成为绿色生活践行者（记者手记）

午餐后操场自由活动时间到，三年级5班的同学们排队走出教室，走在最后的一个小男生很自然地关上了教室的照明灯。看着这一幕，班主任胡惠娜老师会心地笑了。“从来没有特意嘱咐过这个事，但总有人记得出门关灯。这么多年的教育和引导，我觉得孩子们不仅节约意识提升了，而且责任心更强了。”

对现代社会来说，节约环保，是公民素养，也是社会责任。惜物爱人，北京第一师范学校附属小学以节约环保教育为抓手，润物无声，培养出一批批既具文明素养，又关爱他人、乐于担当的好学生，既让人欣喜，也令人感慨。

从小培养学生的节约环保意识，不仅影响一个人一生的行为习惯，更是为国家培养合格接班人。但与从小吃过苦的“50后”“60后”不同，21世纪的“00后”“10后”的青少年，出生、成长在国家经济不断发展繁荣的时代，大多数没有感受过资源稀缺、物质匮乏，因此，如何教育、培养孩子的节约环保习惯，不仅需要一以贯之的言传身教，更需要不断创新，以适应当代儿童、青少年的心理特点的方法，抚育滋养，达到育人的目的。

“十四五”规划纲要明确提出“广泛形成绿色生产生活方式”，这是对未来的期许，也是对每个社会细胞的要求。希望这所小学节约教育的样本，能够为更多学校提供借鉴，也期待更多“祖国的花朵”成为绿色生活方式的积极践行者。

图片均由一师附小提供

版式设计：张丹峰

《 人民日报 》（ 2021年04月23日 18 版）

(责编：李源、初梓瑞)