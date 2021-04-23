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短视频不能短了版权意识

雷雨田
2021年04月23日08:29 | 来源：经济日报
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原标题：短视频不能短了版权意识

　　近日，多家影视传媒单位及企业发布保护影视版权的联合声明，将对短视频侵权行为发起集中、必要的法律维权行动。

　　处在风口上的短视频为何惹了众怒？

　　从“全民微博”到“全民短视频”，中间不到10年，网络社交为网民创造出更多的互动方式。用户的社交语言从图文逐渐拓展到短视频，一是得益于各类拍摄硬件的升级、视频剪辑软件的推陈出新，以及内容传播平台的渐趋完善，短视频制作、传播门槛降低，对“90后”“00后”而言，短视频制作几成必备技能；二是更丰富的信息承载、更鲜活的直观表达、更立体的叙事语言，使得短视频渐成老少咸宜的主流网络传播形式。

　　然而，细究各类短视频平台所载内容，不难发现坚持原创者仍属少数，“拿来主义”大行其道。各平台大量充斥着剪辑搬运而来的“二手货”，影视传媒业界苦其久矣。此外，泛娱乐化、三俗、假医行骗、伪劣产品带货等一系列乱象，亦是早已广受公众诟病。

　　究其根本，既有优质内容原创生产具有较高专业门槛、产品供给跟不上的原因，也有部分公众号运营者、up主“流量为王、内容次之”的短视心理作祟。为了尽快搭建初始内容，积累基础流量，打响账号品牌，实现“流量变现”，东拼西凑、左搬右抄、三俗出位便成为一些牟利心切者的低成本伎俩。

　　这种“劣币驱逐良币”的行为，扰乱了正常秩序，打击了原创者创作热情，破坏了行业发展前景。不少网友甚至发问：“你的良心不会痛吗？”

　　在短视频方兴未艾的当下，我们应正视其巨大传播力、影响力，更应对其行业乱象予以高度重视、及时整治。这不仅关乎相关行业的长远发展，更关乎风清气朗社会风气与和谐纯净社会环境的有序构建。

　　短视频从业人员的版权意识觉醒、良心发现固然重要，但保护影视版权不能仅仅寄望于短视频行业的自我净化，需要各个社会层面的努力，共同打造良好的行业生态。除了加强社会监督、完善法律法规，相关职能部门也要充分认识到，短视频乱象绝非只是市场与行业问题，更是社会与文化问题，须以更高站位、更大视野对其进行常态化、制度化、规范化、精细化监管，令短视频真正发挥凝聚力量、团结人心、开阔视野、提高品位、促人向上的作用。

(责编：赵超、初梓瑞)

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