黄晓芳

原标题：摁住地价，房价就难脱缰

近年来房地产调控政策越来越注重因城施策、综合施策。稳地价、稳房价、稳预期，成为建立房地产调控长效机制的重要组成部分。从长期看，遏制地方政府的卖地冲动，还需完善相应机制，使地方政府财政收入能够开源，有所保障。

近日，北京发布了本年度首批住宅地块集中出让公告，给地价上了一道紧箍咒，很有些风向标的意义。

先看看公告的亮点。其一，这是北京首次提出在土地拍卖前公告地价上限，之前北京虽早已设定过地价上限，但拍地前，这个上限是不公布的，只有拍地时开发商举牌达到上限时，才会现场宣布。价格方面，大部分地块溢价率将低于15%。也就是说，政府准备让利，开发商不需要头脑发热任性拍地了。

其二，这次北京共有29个住宅地块集中出让，每个地块都设定了房价指导意见，开发商须承诺未来售价不高于这一价格。这意味着，北京这些未来新入市的新房每一个都将是限价房。限价，将是北京新房销售的常态。

其三，北京要求中标开发商须承诺品质保障。这两年实施限价房以来，消费者屡屡抱怨房屋品质下降，花了大笔的钱却买了鸡肋产品。这一条，就是堵上这个漏洞。

从这些政策看，不得不说，为了实现稳地价、稳房价这个大目标，北京很是花了些心思。这些年，房价和地价究竟“谁推高谁”一直争论不休。一旦“地王”拍出，便会有人发出“面粉涨价，面包岂有不涨的道理”的感叹。从经济学上说，在市场经济条件下，地价上升是成本因素，成本高了，很可能会将其转嫁到最终的商品价格里，不过商品价格还受供需关系等多种因素影响。当然，面粉价格上涨会在一定程度上影响人们对面包价格的预期，地价和房价的关系也是如此。

正是基于这个原因，近年来房地产调控政策越来越注重因城施策、综合施策。稳地价、稳房价、稳预期，成为建立房地产调控长效机制的重要组成部分。北京这次首次建立“房地联动、一地一策”会商机制，把原来预售环节的限价前置到了土地出让环节，就是为了发挥两者的联动效应。

当前，全球不少国家为应对疫情提振经济而超发货币，我国面临着输入型通胀压力，房地产等资产价格有蓄势待涨的苗头。在这种情况下，今年以来各地纷纷打出了针对房地产的政策组合拳。可以看出我国调控房价的决心，相关举措在短期内已经产生了一定效果。

但也应该看到，这些政策很多仍是行政性的。长期而言，要逐渐建立房地产调控长效机制，不能过多依赖行政性措施。不然的话，要管住房价这匹马，政策补丁只能越打越多，今年各地调控政策密集出台就在一定程度上显露出这个趋势，须引起有关地方和部门重视。

另外，考虑到地方政府财政收入中土地出让仍占相当大的比重，特别是在疫情等各种因素影响下，各地开支加大，收入来源却没有多大变化。为此，遏制地方政府的卖地冲动，长期看还需完善相应机制，使地方政府财政收入能够开源，有所保障。

(责编：赵超、初梓瑞)