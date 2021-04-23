常菲

原标题：5800元买平板？学生是“树苗”不是“韭菜”

近日，安徽省蚌埠市王先生通过国务院“互联网+督查”平台反映，五河县育英中学要每个学生花5800元买平板电脑，以用于布置作业和个人学习；还有部分家长向长沙市12345政务热线反映，学校推广企业开发的教育App，交钱才可以看孩子考试成绩排名或考试试卷错题信息，而且费用不低。“巧立名目”的收费花样层出不穷，这些本该属于学校本职范围的教育内容也越来越变味。为何此类乱收费现象屡禁不止？中小学收费乱象究竟该如何解决？

在中小学的一些收费项目推广活动中，学校与家长的地位并不均衡，学校的强势地位显而易见。很多时候，家长并不是具有充分自主选择权的消费者角色。

首先，学校往往不会提供备选项，家长的选择范围十分受限，大多数情况下家长只能硬着头皮接受。而且，没有人愿意自己的孩子被排除在服务范围之外。或是出于保护孩子的自尊，或是出于同老师关系的维护，家长一般不会拒绝来自学校的收费。

其次，学校与家长的利益相关性并不只存在于收费项目这一件事情上，被夹在中间的学生是最大的“砝码”。这些收费项目多是与学习成绩相关，很精准地戳中了家长的焦虑和“痛点”。成绩排名、老师答疑、作业布置……这些内容与收费捆绑在一起之后，不付费就意味着没有权限，学生正常的学习生活就会受到干扰。

教育信息化原本是个好事，利用技术手段提升学校和家长的管理水平，减轻学校和家长的压力，便于家校交流，提升学生成绩。但是信息化不仅仅是把教育“电子化”，更不是把教育“商品化”，如果把这些服务完全交给了市场，就有违教育的本义，徒增家长的负担。

教育乱收费从来不只是钱的问题，同时也关涉教育公信力和教育公平。学校要求购买的平板电脑或者付费才能查看的App，在功能定位上虽有差异，但都不约而同地指向了一个目标：付费才能获得更多的教育服务内容。有些家长不禁质疑：“不交钱，我连小孩的成绩都看不到了吗？”“不交钱，小孩的家庭作业都没法做了吗？”甚至还有学校把平板的使用率与教师的绩效考核相挂钩，将平板配置定为评选优秀班的重要指标。这些变相强制销售手段，不仅违反了有关学校收费及价格管理的规定，更是违背了教育的平等原则，人为提高了学生的学习门槛，极大地侵蚀了教育的公益性目标。

学生是“树苗”，不是“韭菜”，不应成为学校牟利的工具。这些被商业利益捆绑的教学服务背后，必然存在着很长的利益链条。“入校”的教育服务类App这两年的发展可谓是遍地开花，动辄有数百万次的下载量。长沙高新区一家专门从事教育信息化的企业负责人曾透露，“这两年，我们利用市场化的手段，一家一家‘跑市场’进行协商，和长沙不少学校达成了合作。”这句意味深长的“市场化手段”不得不让人浮想联翩：学校在其中究竟扮演了什么角色？为什么这些商业产品能被允许进入校园推广？

要解决中小学收费乱象，并不能只依靠家长“义愤填膺”的举报。从根本上说，只有让学校加强自我约束，并形成严密的监督监管体系，才能刹住这股不正之风，让利益输送无机可乘。

常菲 来源：中国青年报

(责编：赵超、初梓瑞)