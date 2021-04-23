孙飞、印朋、李嘉乐

原标题：全国数亿“退役”手机“宁闲不卖”何解？

如今，5G手机出货不断增加，速率更快、内存更大、性能更强的新款手机刺激着消费者的购买欲，新一轮换机潮来临。然而，持续增多的废旧手机如何处理成为难题。由于对隐私泄露有顾虑、回收渠道不完善、价格偏低等因素影响，不少家庭任凭旧手机“堆成山”，宁愿闲置也不卖。

废旧手机去哪了？

赵小姐是一名追求时尚的“90后”。“手机更新换代快，我平均1年就要换部新手机。”她说，家里10多部旧手机“堆成山”，因为担心个人信息泄露，也不愿卖。

中国信息通信研究院统计，2021年1-3月国内手机市场总体出货量累计9797.3万部，同比增长100.1%；其中5G手机6984.6万部，占同期的71.3%。2020年我国手机出货量超过3亿部。

从事手机回收业务的回收宝合伙人熊洲表示，目前全国移动电话用户总数约为15.92亿，手机渗透率已达高点，新旧手机基本是替代关系，新手机进入市场、数亿部旧手机闲置，产生巨大的资源浪费及环境污染威胁。

在一些发达国家，手机生产厂家、运营商延伸责任，“以旧换新”是主渠道，手机厂商对旧手机进行规范处理，如“官翻机”被消费者认可接受。我国手机市场发展快，尽管“以旧换新”也在逐步推进，但与发达国家相比仍然偏低。

在“官方回收渠道”仍较薄弱的背景下，深圳华强北、广州百脑汇等电子商城是废旧手机的传统“流转地”。

在深圳华强北工作的林先生告诉记者，一些商户收旧手机转卖，赚取差价，也不排除有人偷偷摸摸翻新，以旧充新牟取暴利。部分商户对卖家的隐私数据不以为意，信息安全成为“小商贩模式”回收手机的痛点。

近年来，我国“标准化回收”发展较为迅速。如回收宝、爱回收等机构，闲鱼、转转等二手电商均开展手机回收业务。

“四五年前，行业的回收率可能只有2%，如今整体已经达到10%左右。”熊洲说。

回收市场乱象多

林先生告诉记者，一些商户回收旧手机时，只会采取恢复手机出厂设置的操作，少有其他数据清除的技术处理。但“恢复出厂设置”，实际上还可恢复已删除的数据，尤其对专业人士来说是“小菜一碟”。

记者在淘宝上搜索看到，“手机数据恢复”服务收费价格从5元到500元不等，一家“手机微信记录聊天数据恢复”的店铺月销量达5.67万次。

“我们通过数据的反复擦除、填充，至少3次，达到数据无法恢复的状态，保护消费者的隐私权益。”回收宝市场总监何晔说，比如在我们线下的回收宝小站，用户可以现场看到数据的擦除过程，但线上线下一些传统的电子商城、个人交易等，不排除存在泄露的可能。

与此同时，价格也是重要的考量因素。不少用户反映，官方平台的回收价格偏低，一部使用了两年的荣耀9手机，一切功能正常，爱回收的系统估价240元，华为官方商城估价245元，在闲鱼、转转等平台上卖，价格能好一些。

在爱回收平台，没有硬件损坏的手机会有估价，而坏掉的手机，一律2元钱回收。“两块钱能做什么？”从事视频制作相关工作的“90后”女孩李娟说。

不少专家认为，居民手机回收的意识也有待提高。手机主要由塑料外壳、锂电池、处理芯片等组成，1块20克质量的手机电池可使1平方公里土地污染50年左右，旧手机处置不当可能破坏环境，造成资源浪费。

“小手机”露出“大问题”，回收路在何方？

在业内人士看来，废旧手机回收处理仍存在不少难点、痛点、堵点，亟待政府部门、手机厂商、回收机构、个人用户等形成合力。

完善生产者责任延伸制。“生产者责任延伸制度在一定程度上激励手机生产商以及零部件、电池生产商等，完善回收体系、规范回收市场，提升手机用户的回收意向，在以旧换新渠道中履行责任，促进行业相关者各司其职。”清华大学环境学院循环经济产业研究中心主任温宗国说，应积极推动手机厂商设定回收率目标，推动产业链上下游开展回收合作。

健全手机回收顶层设计。何晔说，对于大家电、汽车报废回收等，国家有明确的补贴政策，在一定程度上起到引导调节作用。“手机等数码电子垃圾在垃圾品类中增长速度非常快，但具体的支撑、补贴政策相对缺失，希望有关部门加强研究、制定。”

强化个人信息保护力度。不少法律专家建议，在立法和制定规范时，将二手手机个人信息泄露列入信息保护的整体范畴，提高个人信息泄露违法成本、保护用户隐私权益。

实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革。业内专家建议，加强宣传教育，提升消费者循环经济、资源回收的意识，逐步解决废旧手机回收痛点，变“宁愿闲置也不卖”为“主动回收再利用”。

（参与采写：实习生刘汉能）

(责编：赵超、初梓瑞)