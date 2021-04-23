人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

北京住建委：从严惩处机构炒作学区房等问题

郭宇靖
2021年04月23日08:37 | 来源：新华社
小字号
原标题：北京住建委：从严惩处机构炒作学区房等问题

　　北京市住建委22日发布《关于进一步加强房地产市场秩序整治工作的通知》，宣布从即日起进一步加强房地产市场秩序整治工作，对近期群众反映强烈的机构炒作学区房、经营贷违规进入楼市、群租房治理等问题，依法从严惩处，规范市场秩序。

　　据了解，本轮专项整治范围覆盖新房、二手房及租赁三级市场，将结合“每月一题”工作要求，综合采取集中约谈、巡检暗访、“双随机”抽查、专项检查、联合执法、重点复查等方式，由即日起至年底结束，对房地产市场领域和行业违法违规问题全面排查和治理。

　　在整治重点上，一是规范新房、存量房销售环节。重点整治无证售房、不实宣传、合同欺诈和不平等条款等8个方面。二是规范住房租赁市场。重点整治违法群租房、短租房，群众投诉反映集中的租赁中介等。三是整治网络房源信息发布乱象。重点整治互联网平台发布的违规、虚假房源信息，一经发现即要求网站下架，并对发布违规房源的经纪机构、住房租赁企业限制房源信息发布，依法从严处罚。

　　北京市住建委相关负责人表示，本轮专项整治将以群众反映、媒体报道为线索，积极回应社会关切。此前集中反映报道的房屋租赁中介机构违法违规问题、机构炒作学区房问题等均在本轮专项整治当中，旨在切实解决群众关切的问题，推动重点民生诉求的解决。

　　此外，本轮专项整治还将强化市、区、部门统筹联动，多部门合力形成执法高压态势，对发现的违法违规行为坚决予以打击治理，建立机构和人员违规行为“黑名单”，加大处罚问责力度并定期披露，形成震慑态势，增强房地产开发企业、房地产经纪机构、住房租赁企业及从业人员红线意识，确保北京市房地产市场发展平稳、有序、健康。

(责编：赵超、初梓瑞)

分享让更多人看到

推荐阅读
业界：规范二手份额基金交易 提升资本市场流通性
　　人民网北京4月23日电 （黄盛）近期，北京股权交易中心发布了股权投资和创业投资份额转让相关的11项业务规则，为S基金份额转让提供指引和规范。 据悉，S基金即Secondary Fund，属于私募股权二级市场基金，主要进行私募股权投资基金权益交易。…
沿着高速看中国：川南这条高速 沿途有美亦有慧
　　人民网北京4月23日电 （记者乔雪峰）从成都天府国际机场高速公路南线出发，90分钟左右即可到达宜宾。一路上， 气象传感器、高精摄像头、车联网设备、边缘计算设备等时不时出现在路侧。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部