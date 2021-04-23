郭宇靖

原标题：北京住建委：从严惩处机构炒作学区房等问题

北京市住建委22日发布《关于进一步加强房地产市场秩序整治工作的通知》，宣布从即日起进一步加强房地产市场秩序整治工作，对近期群众反映强烈的机构炒作学区房、经营贷违规进入楼市、群租房治理等问题，依法从严惩处，规范市场秩序。

据了解，本轮专项整治范围覆盖新房、二手房及租赁三级市场，将结合“每月一题”工作要求，综合采取集中约谈、巡检暗访、“双随机”抽查、专项检查、联合执法、重点复查等方式，由即日起至年底结束，对房地产市场领域和行业违法违规问题全面排查和治理。

在整治重点上，一是规范新房、存量房销售环节。重点整治无证售房、不实宣传、合同欺诈和不平等条款等8个方面。二是规范住房租赁市场。重点整治违法群租房、短租房，群众投诉反映集中的租赁中介等。三是整治网络房源信息发布乱象。重点整治互联网平台发布的违规、虚假房源信息，一经发现即要求网站下架，并对发布违规房源的经纪机构、住房租赁企业限制房源信息发布，依法从严处罚。

北京市住建委相关负责人表示，本轮专项整治将以群众反映、媒体报道为线索，积极回应社会关切。此前集中反映报道的房屋租赁中介机构违法违规问题、机构炒作学区房问题等均在本轮专项整治当中，旨在切实解决群众关切的问题，推动重点民生诉求的解决。

此外，本轮专项整治还将强化市、区、部门统筹联动，多部门合力形成执法高压态势，对发现的违法违规行为坚决予以打击治理，建立机构和人员违规行为“黑名单”，加大处罚问责力度并定期披露，形成震慑态势，增强房地产开发企业、房地产经纪机构、住房租赁企业及从业人员红线意识，确保北京市房地产市场发展平稳、有序、健康。

(责编：赵超、初梓瑞)