陈雪柠

原标题：虚拟币挤占实体资源太浪费

一张官方指导价不到四千元的显卡，如今要花一万元才能将其收入囊中。比特币行情看好，推动电脑显卡价格水涨船高，甚至出现“一卡难求”的局面。近期一种名为奇亚币的虚拟货币又让硬盘成了抢手的“硬通货”，出现缺货涨价的势头。

“普通的电脑玩家太难了！”硬件价格轮番暴涨，让喜欢自己攒电脑的网友、需要高端配置的游戏玩家，乃至专业实验室的科研人员都陷入无奈境地——买，太贵；不买，等待降价遥遥无期。硬件消耗加上电力成本，虚拟货币造成的实体资源浪费让人叹息。

价格暴涨 半年翻了两番

“上个月我还在吐槽闲鱼上卖一万太夸张，现在得了，涨到接近一万七。今年攒机无望。”想攒一台配置稍高的电脑提升游戏体验，却卡在了居高不下的显卡价格上，这是玩家小路万万没想到的事。

从去年下半年开始，显卡价格就一路飙升，今年更是贵出新高度。以英伟达去年10月发售的RTX3080显卡为例，官网价格为5499元，而今年1月，相应显卡产品的批发价就已经涨到8000元以上，3月新卡全面缺货，二手价格涨到1.2万元；进入4月，1.7万元的价格已是常态。

显卡涨价一波未平，硬盘涨价一波又起。记者在主流电商平台查询看到，传统品牌希捷和西部数据6T及以上的企业级硬盘基本都处于无货状态，二手平台则有不少人高价出售。原价约1200元的8T企业盘，几天就涨到了近3000元。“要买快买，再转一圈就不是这个价了。”线下卖场的硬盘价格一会儿一个样，已经显露出疯狂上涨的态势。

“挖矿”风靡 硬件供不应求

在台式机式微的背景下，硬件价格如此暴涨令很多消费者不解。涨价背后的始作俑者，是以比特币为代表的虚拟货币风靡。

“显卡的主要作用就是挖矿。”互联网从业者田羽解释，所谓“挖矿”，其实就是赚取数字货币的一个俗称。简单来说，“开采”比特币就像是求解一道数学题，最先算出的才能获得相应奖励，这个求解并验证的过程就是“挖矿”。因为这个计算的复杂度较低且相当重复，显卡比起中央处理器更加适合。“币价深刻影响了显卡的供需，而且短期看来，芯片厂商也缺乏大量供货的能力。”

硬盘价格的上涨则源于一种名为奇亚（Chia）币的虚拟货币。

3月19日，奇亚币上线并开放“挖矿”功能。与多数使用算力“挖矿”的加密货币不同，奇亚币更依赖硬盘空间。“矿工”的收益与硬盘存储空间成正比，硬盘空间越大，挖矿效率越高。随着奇亚币的爆火，硬盘需求量上涨，硬盘价格全线升高，其中重灾区就是最适合挖矿的6T及以上的企业盘。

企业级硬盘缺货的情况下，一些人退而求其次购买监控级硬盘，带热相关市场。机械硬盘的缺货也带动固态硬盘价格上涨，普通固态硬盘普遍上涨一两百元。

收益成疑 浪费巨大资源

“现在普通消费者无法以正常、低廉的价格购买到相关产品；同时，该问题也已经导致所有需要购买计算机显卡的各级别各专业实验室的科研经费发生大规模浪费。”在国家市场监督总局网站上，不少消费者留言投诉。

然而，这一市场供需导致的涨价潮，监管部门却无从插手。市场监管总局明确表示，显卡价格属于市场调节价，经营者可以自主制定价格，实行明码标价。如果经营者实施的价外加价未予事先告知或者标明，才涉嫌价格违法行为。

对实体资源的巨大浪费，让“挖矿”行为广受诟病。

国外研究人员公布的比特币耗电指数显示，比特币挖矿的年耗电量大约是121.36太瓦时（1太瓦时为10亿度电），这一数字已经超过非洲12个国家全年的耗电量。为此，奇亚币的创办者提出打造更环保的虚拟货币体系，利用闲置硬盘空间进行“绿色”挖矿。然而，颇为讽刺的是，由于有利可图，奇亚币上线后“矿工”大肆购买硬盘，代理商和经销商囤积居奇，进一步推高价格。

大量显卡及硬盘被消耗，是否能带来预期的收益？千门资产投研总监宣继游表示，“挖矿”绝对不适合普通投资者。央行等七部委已明确表示，数字代币发行本质上是一种未经批准非法公开融资的行为。

业内介绍，如今比特币“挖矿”早已集团化，而且，按照规则目前出币的效率已经是过去的25%左右，这意味着挖矿难度持续上升，普通人很难有机会获得预期盈利。此外，目前尚没有一个对数字货币价值评估的理论支撑，一旦币价崩盘，投资者将血本无归。

(责编：赵超、初梓瑞)