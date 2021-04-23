叶丹

原标题：知识阅读让城乡鸿沟不断缩小

4月23日是一年一度的“世界图书与版权日”，又称“世界读书日”，联合国教科文组织设立其目的是推动更多的人去阅读和写作，希望所有人都能尊重和感谢为人类文明作出过巨大贡献的文学、文化、科学、思想大师们，保护知识产权。

数字化浪潮之下，阅读方式和知识产权保护不仅拥有了全新的模式，而且进入了全新的阶段，但是无论时代如何变迁，“每一名认真读书的人，都值得尊重。”

通过数字化的手段，不仅可以进一步缩小知识阅读的鸿沟，还可以对每一名阅读者有更多的了解，进而用更有效的方式来为每一名热爱阅读的人提供最需要的帮助。

“互联网+”为读书打CALL

“互联网的出现拉低了人们之间的知识鸿沟吗？”在知乎平台上，关于互联网的出现与知识鸿沟之间的关系，成为了热议的话题。

作为数字化的代表模式，互联网为知识的普及提供了全新的途径，与互联网上铺天盖地的数字化内容相比，实体的出版物书籍，也迎来了“互联网+”时代，从内容数字化再到渠道的数字化，“互联网+书”的发展，使得“读书”成为了更多人的选择。

“在两个小时的时间内，这场直播在线观看人数超过9万人，共获得近20万个赞……”在去年的世界读书日上，作家雪漠开启了一场直播卖书的尝试，而取得的成绩则让不少出版界人士感受到了互联网带来的巨大推动力。“我们一场直播的图书销售量，是以前多少场线下签售会、书展见面会都难以企及的，更不要说一场直播的围观人数超过9万人，这在线下活动中绝不可能出现。”在人民文学出版社编辑陈彦瑾看来，互联网带来的不仅仅是销售渠道的改变，更重要的是将书籍这样的知识载体，通过网络普及到了更多人的身边。

来自拼多多的数据显示，去年有超过4亿人次通过拼多多购买图书，其中来自农村地区的图书购买订单量同比增长超过180%。据拼多多方面介绍，在今年3月31日，拼多多就启动了“多多读书月”活动，通过这项大型正版图书补贴计划，在4月全民读书月时，拼多多联合国内主流出版社、图书出版公司、作家等，推出一系列专项活动，对优质、热销图书进行源头直补，带来了更多平价正版好书。

南方日报记者体验发现，在拼多多的“多多读书月”专场活动中，不少好书是通过拼多多的百亿补贴而得以相当低廉的价格进行销售。其中《浮生六记》《彷徨》《朝花夕拾》等名著，更是以4.9元就可以买到。不少网友留言表示，正是通过平台这样给力的补贴和推动，才让更多的书籍能够得到普及，也让知识的传播可以逾越鸿沟。

互联网在为读者带来更低购书门槛的同时，也为出版业带来了实实在在的帮助。

在知识出版社看来，拼多多“多多读书月”活动对于推动全民阅读、支持正版好书有非常大的作用。“知识出版社愿意联合拼多多，提供更多优质正版好书，为更多的消费者带来‘知识普惠’。我们还是非常看好拼多多平台的市场潜力的。”

据多多读书月负责人表示，拼多多一方面加大打击盗版力度，率先应用人工智能算法，基于海量数据进行挖掘和分析，从底层重构了违规商家、商品识别、假货识别、劣品识别等模型库，对图书商品进行24小时线上巡检。当前，拼多多已与京版十五社反盗版联盟、少儿出版反盗版联盟、中国出版协会、新华文轩等机构签署知识产权保护等协议，联合推进打击侵权盗版图书。2020年10月，拼多多还与英中贸易协会（CBBC）签署合作备忘录加强双方知识产权合作，该协会有超过400家会员，当中包括牛津大学出版社、大英图书馆、多家英国顶尖大学等；另一方面将积极联合作家推出“众声创作者计划”，旨在通过新电商平台，帮助优秀作家、优质作品找到广大用户，以多元化运营模式，助力优质创作者通过正版书籍销售量增长获得更多收益，实现作者、读者与出版机构之间的良性互动。

线上图书消费成读书新趋势

“拼多多的新阅读群体，让我们更加了解图书市场的新需求，对于未来增长抱有极大的期待。”在果麦文化拼多多电商负责人看来，拼多多进一步扩展了线上图书消费的广度与深度，让线上图书消费成为了新的消费趋势。

据拼多多在今年“世界读书日”前夕发布的《2020多多阅读报告》（以下简称“报告”）显示，2020年度，消费者在拼多多上的图书订单量增速超过189%，其中，广东、山东、河南等人口大省拼单量占据全国前三位，而新疆、西藏等大西北地区“拼书”增速最快。

自2014年起，“全民阅读”连续八次被写入政府工作报告。2021年政府工作报告指出，要推进城乡公共文化服务体系一体建设，创新实施文化惠民工程，倡导全民阅读。在拼多多平台上，全民阅读也逐渐成为新消费群体的习惯。报告显示，在地域分布上，广东、山东、河南、江苏和河北，成为“拼书”最多的地方，这也与各地庞大的人口基数有着密不可分的关系。新疆、西藏超越上海和北京，成为“拼书”订单量增长最快的地区。可见，读书人对知识的渴盼，不区分地域。随着网络购物的全面普及，在对知识的汲取上，大西北表现出了比一线城市更高的热情。

报告显示，来自农村地区的图书订单量和交易额同比增长双双超过180%；其中，收货地址为乡村中小学的图书订单量、图书交易额增速也都突破了152%。同时，得益于农村物流“最后一公里”的畅通和移动支付的便利，农产品进城和知识下乡出现了“强对流”，更多人“拼”去了致富经，建设美丽乡村。对于农村地区读者而言，拥有的都是碎片化的时间，但这也挡不住他们求真的精神。报告显示，此类人群对工具类图书尤为钟爱。其中，《电工手册》《蔬菜种植宝典》《养羊新技术》《汽车维修入门》《高效养猪技术》属于翘楚书目。可见，农民最关心的还是种植和养殖，这也是他们赖以生存的技能，现在的他们更懂得学习。

脱贫攻坚任务如期完成，极大增强了人民群众的获得感、幸福感和安全感。报告显示，过去一年，偏远地区用户的图书拼单热情高涨，博库网运营中心负责人介绍，博库网在拼多多平台实现了新阅读群体的有效扩充——2020年三四线城市用户增长超过一二线城市，并迅速拓展了学生人群。“2020年博库网在拼多多销售额同比2019年增长了7倍，我们希望能够和平台共同推进全民阅读。”纸书的墨香悄然间正在传遍中国的角落，也在不断缩小着知识阅读的城乡鸿沟。

报告显示，目前，虽然数字化阅读所占比重在不断升高，但由于数字化的信息活动很多，“浅阅读”和“浮躁阅读”的困扰也随之而来。2020上海全民阅读调查报告显示，“需要深度阅读”和“需要反复阅读”已经成为选择纸质书阅读最重要的两个原因。

深度阅读可以有效缓解焦虑，尤其是一些经典读物。报告显示，2020年度，拼多多上畅销10万+的经典图书，同比增长了124%。这可能与新冠肺炎疫情发生期间，消费者阅读时间更加连续、阅读书刊时长有所增加、阅读书刊的目的更加明确有关。

“以书为桥梁，造访中外名家”，在知识体系建构上，阅读纸质书籍，同样必不可少。报告显示，过去一年，平台上最受欢迎的书目，主要涵盖励志、教辅、少儿、诗词四类，其中去重后的畅销Top5书目，分别是《墨菲定律》《全优金卷》《唐诗三百首》《坏习惯请走开》《365夜睡前故事》。

消费者爱文化的同时，也爱科学。报告显示，科学技术类图书，去年的销售增长最快，同比增速超282%；其次是学习教辅、小说文学和工具百科三类，所对应的增长率分别超过202%、170%、155%。同时，对于越来越多的年轻用户来讲，拼多多已经成为他们知识消费的首选平台，“拼书”逐渐成为青年读者生活习惯。报告还显示，在文学小说书目订单中，95后、00后占比超四成，已经超过了75后读者的比例。

“在过去的一年中，图书行业电商渗透率已接近60%，但仍有大量新兴阅读群体的需求未被充分满足。”拼多多相关负责人表示，“下一步，平台将继续加大对正版好书的补贴力度，通过多种形式满足消费者需求，对优质创作者出台举措进行多元化扶持，同各方一起携手推动‘消费公平，知识普惠’。”

(责编：赵超、初梓瑞)