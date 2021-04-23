拱千舒 郭小戈

原标题：全球汽车科技创新“东移”

黄埔江畔，一场车展，一个产业的新阶段宣告到来。

4月19日，今年全球第一场A级车展如期拉开帷幕，吹响了汽车产业“变革”的号角，不仅充分彰显了中国汽车产业蓬勃发展的好势头，也意味着汽车技术创新重心的东移。

上千家国内外车企积极参展、近50款乘用车全球首发，不仅展现出汽车与互联网、大数据、人工智能等领域的深度融合，也反映出汽车正在从传统工业品迅速切换成高科技产品。中国已成为汽车科技创新革命的“主力军”。

变与不变

全球汽车产业重心“向东”

在上海车展开幕前夕，国家统计局发布数据，3月汽车消费总额为3930亿元，同比增长48.75%。在此基础上，一季度汽车消费量达到了10609亿元，同比增长65.6%。

这一系列数据，说明了中国汽车消费市场当之无愧是全球汽车产业的动力源，也是疫情之后恢复最快的汽车市场，中国汽车市场依旧是全球的“龙头”。

更为关键的是，全球创新东移趋势明显，中国不仅仅是汽车的“大卖场”，得益于技术的快速更迭，正在成为全球汽车技术发展的重要动力源。

“中国汽车市场发展速度远远高出预期。前几年，新兴造车企业刚刚起步，这两年就发展得十分迅速。我们不惧怕行业变化，会张开双臂，拥抱变化。”戴姆勒股份公司董事会成员、负责大中华区业务的唐仕凯坦言，中国显然已经成为洞察全球数字化、电动化、年轻化消费趋势的前沿阵地。

在技术层面，中国品牌进一步夯实发动机及混动技术基础，继续向全面电动化过渡与转型。长城推出了品牌第一款3.0L V6双涡轮增压发动机，比亚迪借助DM-i混动技术继续发力。

“‘中国创造’正在成为中国车企的核心竞争力，这也赋予了我们‘中国汽车、平视世界’的实力和自信。”岚图汽车CEO卢放表示，岚图正在研发面向未来的智能汽车、基于服务的电子电气架构，将于2022年发布搭载SOA架构的产品和服务，同时还在研发“充电10分钟，行驶400公里”的超级快充技术，以化解用户的电动车里程焦虑。

蔚来汽车CEO李斌也表示，本届上海汽车展显示了中国的变化有多快。“四年前，整个行业还被传统内燃机所主导，但今天，展馆里每个展台都有了电动车、新能源车。这是巨大的转变，而技术变革是主要推动力。”

软件定义汽车

汽车与互联网加速融合

4月17日，新一代智能豪华纯电轿车阿尔法S重磅上市，其中最引人注目的是ARCFOX极狐品牌与华为携手打造的全球首款搭载三个激光雷达的量产智能电动车——阿尔法S华为HI版。由于华为的深度介入，这款车也被认为是华为的“第一款车”，汽车与ICT的高度融合，正在赋予汽车全新生命。

在华为展台现场，不仅大批业界人士在华为智能座舱前耐心地排起了长队，在场外华为概念股北汽蓝谷、小康股份则在近期创下了数个涨停。可以说，软件定义汽车，已成为不可逆的浪潮，传统车企与互联网的融合正在加速。

在华为“首车”亮相之后，4月19日，广汽集团与腾讯公司再度战略合作升级，双方战略合作关系将进一步深化，在大数据、自动驾驶、智能生态等领域进行“全面升级”。

广汽集团总经理冯兴亚表示，与腾讯的合作早已开始，例如传祺GS4就率先将微信搬上了车。在产品数字化方面，双方将基于已有的GOS（广汽智能网联操作系统）和TAI（腾讯生态车联网）合作基础，推动GOS系统与TAI3.0平台融合。

目前，广汽集团已经携手腾讯、华为、科大讯飞、地平线等科技企业，依托ADiGO 4.0智驾互联生态系统，打造了极具科技感与未来感的“超感交互智能座舱”，通过AI、AR、大数据和5G互联，赋予座舱提前感知、主动服务、五感融合的能力，实现全场景、全过程的沉浸式智能交互体验，并通过OTA的持续升级迭代，让车实现自我进化，让车主常用常新。

可以说，传统车企与互联网的跨界融合，意味着软件定义汽车的浪潮已经全面来袭，谁深入加码软件布局，谁就将占领下一轮竞争高地。

窗口期关闭？

新格局已经逐步形成

传统车企加速转身，新势力车企比拼激烈，在某种程度上，2021上海车展堪称是燃油车与电动车竞争的“分水岭”。

一个明显的趋势是，无论是德系、日系、美系等传统车企、豪华车企都在新能源汽车领域发力。在ID.4上市后，头部车企大众继续亮出纯电动SUV ID.6，电动化转型领域速度不断加快，今年下半年，大众汽车还将在中国推出第5款ID.家族车型。

丰田在本次车展上全球首发纯电动品牌bZ4X CONCEPT，并计划在日本和中国生产这款bZ4X CONCEPT的量产版本，在2022年中期开始全球销售。美系主力军的福特，转型动作依旧迅速，展前正式上市Mustang Mach-E，与其他传统车企近身肉搏。

更意想不到的是，豪华车企三巨头BBA，在本次车展上表现得更激进。三大车企为品牌未来发展方向定调的都是电动化。

“从时间的角度审视，我们发现新能源汽车市场这几年发展迅猛，而豪华细分市场在新能源汽车领域的发展始自近两年。我们正在加速推进‘电动为先’战略，以电动化产品阵容来丰富豪华电动车市场。”北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司总裁兼首席执行官杨铭表示。

“大象”已成功转身，正在飞奔而来，产品以前所未有的速度覆盖各个细分市场，对于新晋者而言，“红利”窗口期正逐步关闭，切入市场的难度将会越来越大，一个全新的市场格局或将逐步形成。

(责编：赵超、初梓瑞)