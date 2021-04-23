人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

直击上海车展：男车主VS女车主 选车更看重啥？

2021年04月23日09:10 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月23日电 （记者车柯蒙）近年来，随着消费转型升级，女性在汽车消费市场扮演着越发重要的角色。据央视财经发布的《中国美好生活大调查（2020—2021）》，2020年，女性的购车消费达到22.28%，已经超过男性（22.00%）。记者了解到，这是近十年来，女性的买车消费第一次超过男性，而且买车的女性更趋于年轻化，26-35岁的最多。

正因如此，汽车品牌也逐渐将目光瞄向女性消费者。2021年上海车展上，长城旗下新能源品牌欧拉正式确立了“打造全球最爱女人的汽车品牌”的发展战略；兰博基尼汽车公司亚太区总裁弗朗切斯科斯卡达尼先生则在发布会现场表示，近年来，中国女性消费者的数量正逐年上升。

选择一款车，男生女生首先考虑的因素差别到底有多大？男生真的只看动力，硬核科技？女生真的只看颜值，舒适度吗？带着这样的好奇心，人民网上海车展前方报道团队在车展现场带来一线采访。

(责编：董童、章斐然)

分享让更多人看到

推荐阅读
直击上海车展：男车主VS女车主 选车更看重啥？
　　人民网北京4月23日电 （记者车柯蒙）近年来，随着消费转型升级，女性在汽车消费市场扮演着越发重要的角色。据央视财经发布的《中国美好生活大调查（2020—2021）》，2020年，女性的购车消费达到22.28%，已经超过男性（22.00%）。…
业界：规范二手份额基金交易 提升资本市场流通性
　　人民网北京4月23日电 （黄盛）近期，北京股权交易中心发布了股权投资和创业投资份额转让相关的11项业务规则，为S基金份额转让提供指引和规范。 据悉，S基金即Secondary Fund，属于私募股权二级市场基金，主要进行私募股权投资基金权益交易。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部