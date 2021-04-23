人民网北京4月23日电 （记者车柯蒙）近年来，随着消费转型升级，女性在汽车消费市场扮演着越发重要的角色。据央视财经发布的《中国美好生活大调查（2020—2021）》，2020年，女性的购车消费达到22.28%，已经超过男性（22.00%）。记者了解到，这是近十年来，女性的买车消费第一次超过男性，而且买车的女性更趋于年轻化，26-35岁的最多。

正因如此，汽车品牌也逐渐将目光瞄向女性消费者。2021年上海车展上，长城旗下新能源品牌欧拉正式确立了“打造全球最爱女人的汽车品牌”的发展战略；兰博基尼汽车公司亚太区总裁弗朗切斯科斯卡达尼先生则在发布会现场表示，近年来，中国女性消费者的数量正逐年上升。

选择一款车，男生女生首先考虑的因素差别到底有多大？男生真的只看动力，硬核科技？女生真的只看颜值，舒适度吗？带着这样的好奇心，人民网上海车展前方报道团队在车展现场带来一线采访。

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