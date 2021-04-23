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支持跨境电商等创新发展 加强不正当竞争、涉嫌垄断问题管理

电商发展顶层设计将出 十万亿级市场获政策力挺

王文博
2021年04月23日09:16 | 来源：经济参考报
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原标题：电商发展顶层设计将出 十万亿级市场获政策力挺

作为逆势增长的消费新业态，十万亿级的电子商务市场将迎来更多政策支持。《经济参考报》记者获悉，近期多个部门积极部署，包括电子商务“十四五”发展规划、行业法律规制、细分领域国家标准等在内的一系列重头文件正在加快编制。其中，跨境电商、直播电商等新业态新模式利好将密集落地，同时加强不正当竞争、涉嫌垄断问题管理也成施策重点。分析认为，随着行业发展顶层设计逐步完善，政策利好相继兑现，我国电商市场有望维持两位数高速增长，成为促消费扩内需的重要引擎。

国家统计局最新公布的数据显示，今年一季度，全国网上零售额28093亿元，同比增长29.9%，两年平均增长13.5%。其中，实物商品网上零售额23067亿元，同比增长25.8%，两年平均增长15.4%；占社会消费品零售总额的比重为21.9%，比1-2月提高1.2个百分点。

这一趋势还有望继续。商务部电子商务和信息化司近日发布的《2020年网络零售市场发展报告》称，预计2021年，网络零售市场有望保持稳中有进发展态势，市场规模有望超13万亿元，保持10%左右增速。

其中，直播电商、跨境电商等新业态成为重要的增长点。毕马威中国首席经济学家康勇在接受《经济参考报》记者采访时指出，2020年直播电商的整体规模在万亿级，在电商行业的渗透率达到8.6%左右。预计2021年直播电商将继续保持较高速增长，规模将接近2万亿元，渗透率达到14.3%。

另外，快速发展的跨境电商也成为我国消费市场重要增长点。数据显示，2020年我国跨境电商零售进口突破1000亿元，同比增长近两成。分析指出，随着跨境电商零售进口试点进一步扩围至全国更多地区，将带动扩大优质商品进口，促进我国消费市场潜力加速释放。

值得注意的是，电商行业的进一步发展还将迎来更多政策支撑和规范。“伴随着我国电子商务的快速发展，不正当竞争、涉嫌垄断等问题也引起了人民群众的广泛关注。”商务部副部长钱克明表示，商务部将会同相关部门加强电商的行业管理，一方面做好正面引导，另一方面要加强刚性约束。

其中，重中之重便是加强顶层设计。记者了解到，商务部正会同相关部门推进电子商务“十四五”发展规划的制定，围绕高质量发展，统筹推进创新、升级、规范、安全等相关工作。

商务部新闻发言人高峰在接受《经济参考报》记者采访时表示，电子商务“十四五”发展规划已经面向企业和公众开展相关问卷调查，征求了专家学者和地方商务主管部门的意见建议。“目前正在抓紧推进编制工作，计划今年下半年出台。”

同时，相关领域的标准建立、法律法规完善也将获得新突破。28部门近期印发的《加快培育新型消费实施方案》明确，加快推进重点服务消费领域标准研制工作，尽快在跨境电商、农产品电商、远程教育、餐饮分餐制等领域出台一批国家标准；推动发布自助售货、网络零售平台管理、零售直播等标准。

记者获悉，目前商务部、工业和信息化部、市场监管总局等部门正在推动电子商务领域法律法规的制修订工作，健全电子商务的法律体系，加快B2C电子商务平台、直播电商等相关行业标准的制定，引导电子商务企业规范经营行为。

不仅如此，分析指出，进一步激发电商市场空间，还需从国内外市场需求出发，以创新发展增强行业竞争力。商务部中国国际电子商务中心研究院院长李鸣涛在接受《经济参考报》记者采访时提出，要持续提升在电子商务领域的创新能力。在他看来，电商不能仅仅代表着低价，电商的优势应该是基于大数据的精准化和个性化服务，让需求的确定性不断提升。在这方面电商需要不断增强创新服务能力与水平，电商生态也需要继续多元化。

商务部研究院电子商务研究所所长张莉也对《经济参考报》记者表示，培育新业态新模式对电商发展至关重要，要鼓励利用新技术创新符合消费需求的新销售业态、引流业态、推广业态。她还提出，在电子商务支付方面，可以采取更为符合消费者需求的支付方式；在物流方面，需要进一步提升配送效率和准确性，提升三四线城市尤其是农村物流的配送网络，还要降低中西部等边远地区的物流配送成本，提升电子商务的普惠性。

值得注意的是，我国电子商务发展不仅要立足于畅通国内大循环，还要立足于促进国内国际双循环，顺应构建新发展格局的新趋势。张莉指出，“十四五”期间，我国电商市场依然广阔，要做好国内市场和国际市场的双重布局。她建议，加强与“一带一路”国家电子商务的合作，加强对新兴市场产品出口，拓宽网络零售渠道，并扩大符合国内消费者需求产品的进口。

李鸣涛提出，我国电商的国际化水平亟须提升，对比亚马逊等国际电商企业，我国电商企业大都聚焦在国内市场，如何进一步拓展国际市场，增强海外运营能力将是我国电商企业需要努力的方向。

(责编：王震、吕骞)

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