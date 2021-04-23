吴雨 吴燕婷

原标题：数字人民币加速推进 “花”样翻新

试点地区“扩容”、“白名单”人群扩大、试点之间尝试联动……近期数字人民币测试活动频频，引人关注。目前，数字人民币已经形成“十地一场景”的格局，随着大量试点场景落地，数字人民币使用和推广情况如何？又将为你我的支付生活带来哪些变化？

“10+1”格局初步形成

到2020年10月，数字人民币增加了上海、海南、长沙、西安、青岛、大连六个试点地区。加上此前深圳、苏州、雄安新区、成都四地及北京冬奥会场等试点地区，数字人民币试点已经形成“10+1”的格局。

随着试点地区扩容，数字人民币的测试人群也在大幅增长。深圳4月10日至23日推出一轮数字人民币消费专属优惠活动，测试人群再扩容50万名。在北京、上海等试点地区，参与数字人民币研发的国有商业大行积极面向客户推广数字人民币钱包，进入“白名单”管理的体验客户越来越多。

同时，数字人民币“花法”也在不断翻新：从“发红包”到消费满减，从线下到线上，从手机App“扫一扫”到可视卡等硬钱包“碰一碰”……数字人民币的应用场景逐渐覆盖了生活缴费、餐饮服务、交通出行、购物消费、政务服务等多个领域。

“迄今为止数字人民币的试点是相当成功的。”中国人民银行副行长李波在博鳌亚洲论坛2021年年会上表示，正在考虑让更多城市进行试点，涵盖更多的使用场景，进一步加强生态系统建设。

近日，数字人民币试点又传来新的活动消息：在苏州、上海携手举办的“五五购物节”系列活动中，数字人民币红包将实现跨区域支付。这在试点活动中尚属首次。

支付体验顺畅稳定

深圳罗湖书城销售中心经理易朝霞告诉记者，数字人民币支付体验与现有手机方式相似，用户接受较快、体验顺畅。“特别是在无网络或者网络不好的情况下，数字人民币可以进行离线支付，提升了交易的便利性和稳定性。”

顺畅，不仅体现在用户的支付体验上，更为商户结算带来新感受。华润万家（控股）有限公司市场营销部品牌管理总监姜艳告诉记者，“消费者使用银行卡消费，资金入账最快也是次日。数字人民币可以实时到账，有效提升资金周转效率。”

记者了解到，微信、支付宝等第三方支付还需依赖银行账户体系完成清结算，并通过央行支付基础设施实现最终确认，因此资金到账时间较长。支付机构所谓“实时到账”往往要通过“垫资”实现，其中潜藏着资金挪用、信用违约等风险。

专家表示，数字人民币不依赖银行账户进行资金转移，无需通过支付系统进行结算最终确认，减少了清结算的信用风险和流动性风险。对运营机构而言，大幅简化了对账流程；对商户来说，支付即结算，大大提升了资金结算效率。

未改变现有支付格局

在试点之初曾有观点认为，数字人民币钱包将要替代支付宝、微信支付等电子钱包。但随着试点的稳步推进，人们发现多种支付方式可以并存，数字人民币并未改变现有支付服务市场的竞争格局。

从此前试点活动来看，超过数字人民币红包金额的部分，不少用户可选择用第三方支付方式支付。而在即将到来的上海第二届“五五购物节”，上海试点用户或可通过支付宝使用数字人民币进行线下、线上消费。

专家介绍，数字人民币只是将用户电子钱包的货币形式从商业银行存款货币转换为央行数字货币，而支付宝、微信支付等电子钱包依然会作为钱包载体继续发挥其原有作用。

在积极推进对内合作同时，人民银行也在积极探索央行数字货币在改善跨境支付体系方面的可行路径。

(责编：王震、吕骞)