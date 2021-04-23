原标题：开局之年减税降费“新意”背后有“深意”

“十四五”开局之年，我国对减税降费政策举措作出系列部署。近期，财税部门已开始密集发文推进相关政策落地。此前，我国已连续多年实施大规模减税降费政策，相比往年，今年减税降费的新举措，更加侧重结构性减税，透出几方面新意。

首先，更加强调精准滴灌小微企业。近期出台的政策，无论是将小规模纳税人增值税的起征点从月销售额10万元提至15万元，还是对小微企业和个体工商户年应纳税所得额不到100万元的部分，在现行优惠政策的基础上，再减半征收所得税。都瞄准加大对小微企业和个体工商户的减负力度。在经济复苏基础还不牢固、不确定性依然存在的背景下，与大企业相比，小规模的市场主体需要恢复的时间更长，抗击风险的能力更弱，理应再帮一把，助其渡过难关。

其次，更加强调激励制造业企业研发创新。将制造业企业加计扣除的比例提至100%，是今年结构性减税力度最大的一项政策，对制造企业研发投入的支持是实打实的。意即，企业每投入100万元研发费用，可在应纳税所得额中扣除200万元。此外，对先进制造业企业按月全额退还增值税增量留抵税额，对激励企业加大研发投入而言，也是一项重磅支持政策。

再次，在更加强调“精准”和“有效”的背景下，更加注重打出政策“组合拳”为企业减轻税负。对企业减负而言，除减税外，降费也很重要。今年将继续清理收费基金，推动降低包括用电、网络、物流等在内的企业基础性生产经营成本，严控非税收入不合理增长，加大整治乱收费、乱罚款、乱摊派的力度。与此同时，税务部门也推出包括简并税费申报等一揽子优化税收营商环境的举措，以及积极探索推进税收征管数字化升级和智能化改造，让纳税人享受到更多利好。

值得关注的是，在这些政策举措的新意背后，还蕴含着几层深意。首先，近年来，我国持续实施大规模减税降费，将制度性安排、阶段性政策和临时性措施结合起来，统筹兼顾，系统推进。过去五年，累计新增减税降费超7.6万亿元。今年的减税降费，是在经过多年财税体制改革、长期执行制度性减税政策的基础上推进的。例如，实施增值税改革、个人所得税改革等制度性减税措施。在推动建立现代税收制度的同时，释放大规模减税红利。

一些长期执行的政策，随着经济规模扩大，其减税降费效应会愈发明显。对于激发创新活力、优化经济结构、促进居民消费、扩大就业等都会发挥重要作用。

例如，制造业上下游关联度高，对服务业的发展和就业带动能力强，以制造业为重点推进减税，效果更突出，更有利于结构调整。研发费用加计扣除等政策，激励企业研发投入，促使在关键领域取得技术突破，为我国制造业向产业链高端攀升提供强大动力。

与此同时，也正是因为在已累积减税7.6万亿规模的背景下，积极财政政策“更可持续”成为一个重要命题。综合考虑财政可持续和实施助企纾困政策的需要，平衡好“当前和长远”“需要和可能”的关系，重要性愈加凸显。

从侧重总量到侧重结构，侧重减轻企业负担到侧重激发企业创新动能，近年来的减税政策侧重点的变化轨迹，正揭示纵深推进改革、推动经济高质量发展、加快构建新发展格局的深刻含义。

在“十四五”开局之年，加快构建新发展格局，更需要依靠创新推动实体经济高质量发展，税收优惠政策要在促进科技创新与实体经济深度融合方面发挥更大作用。在此背景下，进一步提升政策实施效果、优化落实机制，以改革的方式推动完善税制、巩固减负成果，在降低制度性交易成本、改善营商环境方面更加主动作为，成为今年减税降费政策能够真正落到实处、让亿万市场主体真正有获得感的关键。

(责编：王震、吕骞)