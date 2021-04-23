原标题：银保监会：理性看待明星代言 切实防范金融陷阱

证券时报记者 孙璐璐

4月22日，银保监会消费者权益保护局发布2021年第二期风险提示，提醒金融消费者要理性看待明星代言，做到“三看一防止”,切实防范金融陷阱。

近年来，随着网络技术的迅猛发展，各类互联网平台及理财投资产品层出不穷，一些机构邀请明星代言推广或站台，存在过度宣传、承诺高额回报、误导性宣传等问题，严重损害了金融消费者合法权益。

银保监会表示，目前，明星为各类互联网平台或金融产品代言种类繁多，常见模式大致有以下五种：一是为P2P平台代言。近年已有明星代言的平台爆雷，导致参与者资金受损。二是代言涉嫌非法集资的产品。如“中晋系”集资诈骗案已导致万余名投资者遭受资金损失。三是为互联网金融平台代言。网络平台操作更便捷，但也容易存在风险提示、投保告知不充分等问题，消费者切忌因明星代言而忽略风险告知事项。四是为金融产品、平台站台。如“泛亚有色”曾邀请某学者出席活动，利用名人光环对公众造成消费误导。五是为银行保险机构某类产品或整体品牌代言，如明星担任银行信用卡推广大使或宣传大使。

针对上述乱象，银保监会提醒金融消费者，金融产品信息不对称性高、专业性强，代言人自身如果没有辨别代言产品资质、不了解产品风险，可能产生宣传误导风险。金融消费者要理性看待明星代言，不可盲信明星代言，应理性对待“明星代言”的产品或服务，做到“三看一防止”,切实防范金融陷阱。

所谓的“三看一防止”主要包括以下四方面：一是看机构是否取得相应资质。金融行业属于特许经营行业，不得无证经营或超范围经营金融业务。

二是看产品是否符合自身需求和风险承受能力。消费者购买金融产品时，要了解产品类型、条款、风险等级、告知警示等重要信息，根据自身需求和风险承受能力选择适当的金融产品。

“要坚持理性投资、价值投资，不宜一味追求赚‘快钱’，更要摒弃一夜暴富观念。”银保监会强调。

三是看收益是否合理。投资理财风险和收益并存，消费者面对营销宣传时，要重点关注是否如实地披露了风险和收益，以防被误导或欺诈。对承诺高于平均收益率的金融产品要小心谨慎，不要轻信高回报无风险等虚假宣传。

四是防止过度借贷。理性看待借贷消费、理财投资等广告宣传，保持理性金融观念，不盲目跟风消费、借贷和投资。银保监会强调，青少年尤其要对粉丝应援、借贷追星、集资追星等行为保持理智，谨防陷入非法集资等金融陷阱。

(责编：王震、吕骞)