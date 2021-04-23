陆慧婧

原标题：公募基金首季调仓路径显露 增持重仓风格各异

数据来源：天相投顾 陆慧婧/制表

4月22日，基金一季报披露完毕，最新公募基金数据出炉，6万亿主动权益基金的调仓路径也得以清晰展现。

今年一季度，公募基金积极增持信息技术、银行、生物医药等板块。从重仓个股看，公募基金依旧重仓配置白酒板块，前十大重仓股中白酒股占据三席，贵州茅台继续占据公募基金第一大重仓股宝座。在更代表公募基金后市看法的增持榜单中，“安防龙头”海康威视跃居一季度公募基金增持力度最大个股。

海康威视、药明康德

新晋前十大重仓股

沪深两市第一高价股——贵州茅台毫无疑问是一季度最吸引资本市场关注的个股，2021年首个交易日（1月4日），贵州茅台股价在盘中首次突破2000元大关，随后不到30个交易日内，股价一飞冲天，创下2627.88元/股历史新高。不过，春节后A股调整，作为核心白马股龙头的贵州茅台股价14个交易日内重挫25%，市值蒸发6700亿元。

市场对“抱团股”有一些质疑，是否影响主流公募基金对贵州茅台的后市看法？一季报数据显示，贵州茅台仍是公募基金最爱的股票。

据天相投顾统计，截至一季度末，纳入统计的3544只积极投资偏股型基金的前十大重仓股分别为：贵州茅台、五粮液、海康威视、中国中免、宁德时代、泸州老窖、迈瑞医疗、药明康德、美的集团、隆基股份。

其中，贵州茅台继续“稳坐”公募基金第一大重仓股宝座，持仓市值达1405亿元，较去年四季度末增加153.94亿元。积极投资偏股型公募基金持仓占贵州茅台流通股比例也由去年四季度末的4.98%提升至5.57%

一季度末，共有1476只基金重仓持有贵州茅台，合计持有6993.70万股，较上一季度增加731.97万股。

易方达、汇添富和景顺长城是持有贵州茅台最多的三家基金公司，持仓市值分别为224亿元、141亿元和123亿元。

除了贵州茅台之外，五粮液继续占据公募基金第二大重仓股位置，泸州老窖在重仓股的排名从第七升至第六，公募基金在上述两只白酒股上的持仓市值分别为1015.61亿元、463.02亿元。不过，除了贵州茅台在一季度微涨之外，五粮液及泸州老窖一季度末股价相比年初均有所回调。

海康威视、药明康德在一季度新晋基金前十大重仓股。天相投顾数据显示，一季度末持有海康威视的主动权益基金共有505只，环比增加231只，持仓市值达612.30亿元。一季度末持有药明康德的主动权益基金共有474只，环比增加78只，持仓市值超过400亿元。

中国平安、立讯精密则在一季度退出公募基金前十大重仓股。受踩雷华夏幸福影响，中国平安一季度股价下跌9.52%。苹果产业链相关概念股一季度股价表现弱势，龙头公司立讯精密一季度股价大跌39.72%，一季度披露的总体减持数据也在一定程度上反映了机构的避险心理。

海康威视

成增持力度最大个股

前十大重仓股代表公募基金核心配置，增减持个股更能反映基金经理对后市的态度。

天相投顾数据显示，截至一季度末，基金增持最多的50只股票主要集中在银行、信息技术元器件以及生物制品等细分领域。

其中，公募基金对海康威视的增持力度最为明显，合计增持市值接近300亿元，位居公募基金增持榜首，持股比例也从四季度末的8%上升至13.14%。

多位顶流基金经理集体加仓海康威视，部分以投资白酒板块著称的基金也在一季度重配海康威视。一季报显示，海康威视一季度新晋张坤管理的易方达蓝筹精选、刘彦春管理的景顺长城新兴成长基金的前十大重仓股。

值得注意的是，贵州茅台不仅是主动权益基金一季度头号重仓股，也是一季度主动权益基金增持力度第二大的股票。这也从侧面反映出公募基金在一季度积极参与贵州茅台的“过山车”行情。

随着国内经济恢复增长，此前冷门的银行板块也迎来估值及业绩双升，一季度股价表现抢眼，多只银行股出现在主动权益基金增持榜前列。

招商银行、兴业银行、平安银行三只银行股位列主动权益基金一季度增持前十，招商银行、兴业银行增持市值均在百亿以上，平安银行的增持市值也逼近百亿元。

明星基金经理张坤管理的易方达蓝筹精选、谢治宇管理的兴全合润基金更是在一季度新晋平安银行前十大流通股东名单。

疫苗板块中的智飞生物、长春高新，医药板块CXO龙头药明康德在一季度也受到公募基金追捧，上述个股增持市值均超过70亿元。

(责编：王震、吕骞)