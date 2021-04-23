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警惕大宗商品“涨声”背后的终端成本风险

赵黎昀
2021年04月23日09:29 | 来源：证券时报
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原标题：警惕大宗商品“涨声”背后的终端成本风险

2020年末，铁矿石期货主力合约价格突破1000元/吨大关，一度引发市场极大关注。然而近日，铁矿石期价站上1110元/吨历史新高，惊叹之声已经寥寥。

一年多来，对于大宗商品市场的异常表现，市场似乎已见怪不怪。沪铝期货价格从逾11000元/吨涨至18000元/吨上方，近期包括动力煤、铁矿石在内众多黑色系商品创下阶段性或历史性新高，大宗商品市场受疫情影响带来的蝴蝶效应直接、明晰。钢铁、电解铝等此前一直被诟病的传统行业，也因盈利丰厚，被冠以“顺周期”概念而受到市场追捧。

上游狂欢之余需要看到，目前中下游企业的成本压力已经凸显，涨价潮恐逐级向下传递。我国3月份经济数据显示，生产价格指数（PPI）大幅跃升至4.4%，消费者物价指数（CPI）也同比抬升0.4个百分点。海通证券分析，3月份PPI的回升主要由大宗商品涨价带动，生产资料价格同比飙升至5.8%，生活资料价格同比仅转正至0.1%。从行业分类看，涨价幅度较大的几乎全部集中在上游原材料相关领域，下游终端消费需求相关领域没有明显的价格上涨。

不过近日，宝洁、可口可乐、金佰利等跨国消费巨头纷纷公布旗下商品的涨价计划，原因皆指向包括包装纸、铝罐在内的成本端。

日前国家发改委在新闻发布会上指出，大宗商品价格上涨和全球通胀升温，是全球经济逐渐复苏、供需关系短期调整、流动性宽裕以及投机炒作等多种因素交织作用的结果，具有修复性和阶段性特征。大宗商品供需两端并没有出现整体性、趋势性变化，其价格不具备长期上涨的基础。

不可否认，目前国内大宗商品价格上涨的主要原因，包括市场对供给端受限的炒作，如煤炭行业安全监察等导致产能缩减，又如钢铁在限产减排政策影响下，高炉开工率大幅走低，对价格起到推高作用。在我国力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的重大战略决策推进下，包括钢材在内的大宗商品供给端压缩预期增强，或也将使得市场供需格局持续趋紧。

上游商品涨价难续，但大幅降价短期或也难实现。产业链上成本压力转嫁的规律不可逆，“涨声一片”背后，尤需警惕终端商品成本风险。

(责编：王震、吕骞)

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