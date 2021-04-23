人民网北京4月23日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2021年一季度外汇收支数据。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在会上表示，2021年以来，新冠肺炎疫情仍在境外蔓延，疫苗接种持续推进，全球经济不平衡复苏，国际金融市场波动性较大。我国经济保持恢复性增长，主要指标持续改善，人民币汇率双向波动特征增强。在内外部因素共同作用下，我国外汇市场运行平稳，跨境资金流动总体稳定，国际收支保持基本平衡。

王春英介绍，从银行结售汇数据看，2021年一季度，按美元计价，银行结汇5902亿美元，售汇5016亿美元，结售汇顺差885亿美元；按人民币计价，银行结汇3.8万亿元，售汇3.3万亿元，结售汇顺差5735亿元。从银行代客涉外收付款数据看，按美元计价，银行代客涉外收入13965亿美元，对外付款12751亿美元，涉外收付款顺差1213亿美元；按人民币计价，银行代客涉外收入9.1万亿元，对外付款8.3万亿元，涉外收付款顺差7864亿元。

王春英表示，2021年一季度，我国外汇收支状况主要呈现以下特点：

第一，银行结售汇和跨境收支保持顺差。一季度，银行结售汇顺差885亿美元，其中1至3月顺差分别为408亿、280亿和197亿美元；银行代客涉外收支顺差1213亿美元，其中1至3月顺差分别为488亿、332亿和393亿美元。随着岁末年初贸易企业集中出口和收结汇等季节性因素的消退，银行结售汇和跨境收支顺差均从去年12月峰值回落。

第二，售汇率总体稳定，企业跨境融资稳中有增。一季度，衡量购汇意愿的售汇率，也就是客户从银行买汇与客户涉外外汇支出之比为63%，较2020年四季度略降0.1个百分点。从外汇融资看，截至2021年3月末，我国企业等市场主体的境内外汇贷款余额较2020年末增加296亿美元，进口海外代付、远期信用证等跨境贸易外币融资余额增加214亿美元，总体与较高水平的外贸规模相一致。

第三，结汇率略有增长，企业外汇存款稳步增加。衡量结汇意愿的结汇率，也就是客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比为67%，较2020年四季度提升1.3个百分点。截至2021年3月末，企业等市场主体的境内外汇存款余额较2020年末增加330亿美元。在涉外经济保持活跃的情况下，一季度外汇跨境收支顺差1005亿美元，企业合理安排相关资金，一部分结汇，一部分以存款形式持有。

第四，外汇衍生品交易规模增长，市场主体风险中性意识有所增强。2021年一季度，远期结售汇和外汇期权签约规模合计2904亿美元，较2019年和2020年同期平均水平增长95%，远高于同期跨境外汇收支25%的增速，也高于货物贸易进出口规模增速，显示市场主体汇率避险意识增强，风险中性经营理念提升。

第五，外汇储备规模基本稳定。截至2021年3月末，我国外汇储备规模为31700亿美元，较2020年末下降465亿美元。一季度，美元指数上涨3.7%，非美货币相对美元下跌，主要国家金融资产价格涨跌互现，在汇率折算和资产价格变化等因素综合作用下，外汇储备账面价值有所下降。

(责编：罗知之、章斐然)