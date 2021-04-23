人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

国家外汇管理局：外汇市场运行平稳 跨境资金流动总体稳定

2021年04月23日10:17 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月23日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2021年一季度外汇收支数据。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在会上表示，2021年以来，新冠肺炎疫情仍在境外蔓延，疫苗接种持续推进，全球经济不平衡复苏，国际金融市场波动性较大。我国经济保持恢复性增长，主要指标持续改善，人民币汇率双向波动特征增强。在内外部因素共同作用下，我国外汇市场运行平稳，跨境资金流动总体稳定，国际收支保持基本平衡。

王春英介绍，从银行结售汇数据看，2021年一季度，按美元计价，银行结汇5902亿美元，售汇5016亿美元，结售汇顺差885亿美元；按人民币计价，银行结汇3.8万亿元，售汇3.3万亿元，结售汇顺差5735亿元。从银行代客涉外收付款数据看，按美元计价，银行代客涉外收入13965亿美元，对外付款12751亿美元，涉外收付款顺差1213亿美元；按人民币计价，银行代客涉外收入9.1万亿元，对外付款8.3万亿元，涉外收付款顺差7864亿元。

王春英表示，2021年一季度，我国外汇收支状况主要呈现以下特点：

第一，银行结售汇和跨境收支保持顺差。一季度，银行结售汇顺差885亿美元，其中1至3月顺差分别为408亿、280亿和197亿美元；银行代客涉外收支顺差1213亿美元，其中1至3月顺差分别为488亿、332亿和393亿美元。随着岁末年初贸易企业集中出口和收结汇等季节性因素的消退，银行结售汇和跨境收支顺差均从去年12月峰值回落。

第二，售汇率总体稳定，企业跨境融资稳中有增。一季度，衡量购汇意愿的售汇率，也就是客户从银行买汇与客户涉外外汇支出之比为63%，较2020年四季度略降0.1个百分点。从外汇融资看，截至2021年3月末，我国企业等市场主体的境内外汇贷款余额较2020年末增加296亿美元，进口海外代付、远期信用证等跨境贸易外币融资余额增加214亿美元，总体与较高水平的外贸规模相一致。

第三，结汇率略有增长，企业外汇存款稳步增加。衡量结汇意愿的结汇率，也就是客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比为67%，较2020年四季度提升1.3个百分点。截至2021年3月末，企业等市场主体的境内外汇存款余额较2020年末增加330亿美元。在涉外经济保持活跃的情况下，一季度外汇跨境收支顺差1005亿美元，企业合理安排相关资金，一部分结汇，一部分以存款形式持有。

第四，外汇衍生品交易规模增长，市场主体风险中性意识有所增强。2021年一季度，远期结售汇和外汇期权签约规模合计2904亿美元，较2019年和2020年同期平均水平增长95%，远高于同期跨境外汇收支25%的增速，也高于货物贸易进出口规模增速，显示市场主体汇率避险意识增强，风险中性经营理念提升。

第五，外汇储备规模基本稳定。截至2021年3月末，我国外汇储备规模为31700亿美元，较2020年末下降465亿美元。一季度，美元指数上涨3.7%，非美货币相对美元下跌，主要国家金融资产价格涨跌互现，在汇率折算和资产价格变化等因素综合作用下，外汇储备账面价值有所下降。

(责编：罗知之、章斐然)

分享让更多人看到

推荐阅读
空间站天和核心舱器箭组合体转运至发射区
　　人民网北京4月23日电（赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，4月23日，空间站天和核心舱与长征五号B遥二运载火箭组合体已转运至发射区，后续将按计划开展发射前的各项功能检查、联合测试等工作。目前，发射场设施设备状态良好，工程各参研参试单位正在全力备战。…
国家外汇管理局：外汇市场运行平稳 跨境资金流动总体稳定
　　人民网北京4月23日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2021年一季度外汇收支数据。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在会上表示，2021年以来，新冠肺炎疫情仍在境外蔓延，疫苗接种持续推进，全球经济不平衡复苏，国际金融市场波动性较大。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部