人民网北京4月23日电 （记者李楠桦）据市场监管总局消息，近日，全国市场监管系统反垄断工作会议在云南省昆明市召开。会议介绍，2020年是反垄断工作具有标志性意义的一年，全年办结垄断案件109件、罚没金额4.5亿元，经营者集中案件立案485件、审结473件，附条件批准4件。

会议指出，2020年，市场监管总局强化平台经济领域反垄断监管，全力支持疫情防控和复工复产，持续深化民生领域反垄断执法，加强滥用行政权力排除、限制竞争执法，完善公平竞争审查制度和反垄断配套立法，推进《反垄断法》修订，各项工作取得突破性进展。

会议强调，2021年是“十四五”开局之年，也是反垄断工作“大年”。要认真落实中央经济工作会议、中央财经委员会第九次会议精神，落实全国市场监管工作会议部署，准确把握反垄断工作面临的新形势、新任务、新要求，以保护市场公平竞争和维护消费者利益为主线，坚持支持发展和依法规范并重、坚持治“果”和治“因”并重、坚持监管执法和制度建设并重，进一步加强反垄断监管执法，强化竞争政策基础地位，完善公平竞争制度体系，提升反垄断监管能力水平，在服务构建新发展格局、建设高标准市场体系和推动高质量发展中展现更大作为。

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