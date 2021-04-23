中国空间站天和核心舱器箭组合体转运至发射区
2021年04月23日10:30 | 来源：新华网
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新华社海南文昌4月23日电（李国利、邓孟）中国载人航天工程办公室透露，4月23日，空间站天和核心舱与长征五号B遥二运载火箭组合体已转运至发射区，后续将按计划开展发射前的各项功能检查、联合测试等工作。
目前，发射场设施设备状态良好，工程各参研参试单位正在全力备战。
(责编：杨光宇、赵欣悦)
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