新华社海南文昌4月23日电（李国利、邓孟）中国载人航天工程办公室透露，4月23日，空间站天和核心舱与长征五号B遥二运载火箭组合体已转运至发射区，后续将按计划开展发射前的各项功能检查、联合测试等工作。

目前，发射场设施设备状态良好，工程各参研参试单位正在全力备战。

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