人民网北京4月23日电 （记者孙博洋）“五一”假期临近，不少居民已经开始筹划出行游玩行程。受国外疫情影响，在境外疫情形势依然严峻、国际旅行严格受限情况下，国内旅行将是多数消费者的首选，预计今年“五一”期间将会迎来一波出行高潮。23日，记者从中国消费者协会获悉，中消协就今年“五一”假期的出行旅游及消费相关情况发布了消费提示。

据多家旅游、酒店、票务在线预订平台发布数据显示，消费者在“五一”假期出行、消费等需求旺盛，机票、酒店、门票、租车等订单量均较2019年同期呈现不同程度的增长。但消费者在假期集中“玩玩玩”“买买买”过程中，可能遇到景区、酒店、道路交通等供需不平衡的压力与矛盾，或是不良商家采取不正当经营手段“浑水摸鱼”从中获利的情况，引发消费纠纷。

防疫意识不能松 行程规划需做细

虽然当前国内疫情已经得到了很好的控制，疫苗接种率也在不断提高，但是由于境外疫情仍然较为严峻，“外防输入，内防扩散”的防疫策略仍未改变。

中消协相关负责人对记者表示，在安排“五一”长假期间出行时，应将出行的目的地尽量选择在国内低风险地区，提前了解目的地防疫规定并配合做好防护措施；确有出国（境）旅游需求的，务必及时了解我国疾控机构、出入境管理部门、驻外使领馆等发布的相关提示信息，谨慎确定出行规划。

据了解，今年“五一”假期机票预订量已经大幅超过2019年同期，一些热门旅游城市甚至出现航班经济舱售罄、高星酒店一房难求的情况。对此，中消协提示，消费者务必提前了解目的地景点的限流制度、往年景区人流状况、天气情况以及是否需要提前预约等，合理规划出行时间和线路，避免将游山玩水变成看“人山人海”，降低出行体验。

同时，中消协相关负责人提示，选择近郊自驾游的消费者，一定要留够充足旅途时间，制定宽松弹性的出行计划，要留意高速路的交通状况，防范高峰休息区如厕难等突发情况，错峰出行、文明出行。

此外，中消协还点名“机票盲盒”产品，并提示广大消费者，要理性看待“机票盲盒”产品，“五一”假期期间“说走就走”的旅行不可取，一定要通盘考虑出行时间、用餐住宿、目的地情况、返程安排以及售后退换限制条件等因素后再做决定。

购物跟团要谨慎 聚餐饮食应节约

中消协相关负责人表示，消费者在旅游景区购物时一定要保持理性，不偏信商家宣传，认真辨别商品真伪和质量好坏，核实商品价格，最好能够货比三家，切勿只看了一家就急着下单；尽量不在旅游景区特别是流动小商贩处购买珠宝钻石等贵重物品，购买当地土特产的，还要注意查看是否在保质期内、有没有变质等。

同时，中消协提示，通过旅行中介跟团出行的，一定要选择资质齐全、信誉较高、口碑较好的旅行社。签署旅游服务合同时要仔细阅读合同条款内容，明确行程安排、食宿标准、双方权利义务等重要信息，切勿贪图便宜而选择“低价旅游团”或者“0元旅游团”，以防落入“黑中介”“黑导游”精心设计的“陷阱”。

“消费者要积极响应国家‘厉行节约、反对浪费’的倡议，养成文明健康用餐的好习惯。‘五一’聚餐时，要根据用餐人数合理点餐，自觉抵制舌尖上的浪费，主动践行‘光盘行动’。”中消协相关负责人说。

中消协表示，消费者发现餐饮企业存在诱导消多点餐或者设置最低消费门槛等行为造成餐饮浪费行为的，要勇于指出问题、批评纠正，餐饮企业拒不改正的，可以向有关部门举报或是揭露曝光。

中消协提醒广大消费者在“五一”假期消费过程中要注意保留发票、收据、支付记录等消费凭证，当自身权益受到侵害时，应当本着合法、正当、公平原则，先与商家进行沟通和协商，依法提出合理诉求。如果商家拒不遵守其承诺或者怠于履行法定义务的，可以向商家所在地的市场监管部门或者消协组织投诉。

此外，如果商家存在价格欺诈、虚假宣传等行为或者有重大隐患危及消费者人身财产安全的，可拨打12315热线电话进行举报。

(责编：董童、章斐然)