4月22日，中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）公布截至2021年3月31日止三个月期间业绩。

业绩显示，2021年第一季度，公司归属于母公司股东的净利润272.23亿元，同比增长4.5%；归属于母公司股东的营运利润同比增长8.9%至391.20亿元；基本每股营运收益为2.21元，同比增长8.9%；年化营运ROE达20.0%。平安个人客户规模持续增长，截至3月末，平安个人客户数超2.20亿，较年初增长1.0%；其中持有多家子公司合同的个人客户数8,457万，占比提升至38.3%。2021年第一季度，团体业务综合金融融资规模同比增长84.9%。

据了解，同日，中国平安召开第十二届董事会第二次会议审议通过了《关于审议2021年度长期服务计划参与情况的议案》和《关于审议2021年度核心人员持股计划参与情况的议案》，经充分征求本公司核心人才的个人意愿，自愿参与本公司2021年度长期服务计划的员工共90,960人，参与资金总额合计人民币418,409.95万元，来源于员工应付薪酬额度；自愿参与本公司2021年度核心人员持股计划的员工共1,754人，参与资金总额合计人民币67,030.32万元，来源于员工的合法收入与业绩奖金额度。

中国平安董事长马明哲表示，2021年,公司会坚持守法经营底线，秉承“法规+1”宗旨，进一步提升合规经营水平；同时，持续积极响应党和国家号召，坚持稳中求进，持续深化“金融+科技”、“金融+生态”战略，践行“专业让生活更简单、科技让金融有温度、医疗让生活更美好”的理念，围绕“深化改革、持续增长、部署未来”的经营方针，运用金融科技和医疗生态力量，打造有温度的产品与服务，为股东和客户创造价值，为社会发展贡献力量。”

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