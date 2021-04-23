4月21日，重庆市特种应急装备技术创新战略联盟成立大会在重庆南岸区举办。重庆市南岸区委副书记，重庆经开区党工委副书记、管委会主任王茂春、重庆市科学技术局党委委员、副局长牟小云、中国地震应急搜救中心科技委主任曲国胜、中共重庆市委军民融合发展委员会办公室二级巡视员杨金河、重庆市经济和信息化委员会二级巡视员李建平、重庆市应急管理局二级巡视员马彬、重庆市南岸区政府副区长刘永华等领导，与来自迪马工业、庆铃专用车、上汽依维柯、重庆大学、电子科技大学、重庆信息通信研究院等首批44家会员单位代表共同出席见证联盟成立。

据了解，联盟是由应急装备生产企业、应用机构、研究机构、高等院校及其他社会组织自愿组成，围绕突发事件的预防与应急准备、监测与预警、处置与救援等工作需要而形成的优势互补、协同创新、成果共享的技术创新合作组织。

刘永华在致辞中表示，我国应急装备产业发展迅猛，特别是去年新冠肺炎疫情暴发，应急领域对能解决实际问题的高精尖技术产品和装备的需求越来越强烈。重庆市特种应急装备技术创新战略联盟的成立，将助力提升全市应急救援能力和水平，为城市发展和人民安全作出应有贡献，也必将为全市高端装备制造产业高质量发展增添动力和活力。希望联盟积极营造产业技术创新生态，发挥好汇聚产业智力资源的平台作用，推动联盟企业抱团发展，成为支撑和引领特种应急装备产业技术创新的骨干力量。

牟小云希望联盟成立后，要立足于当好政府参谋助手、产业发展推手、企业成长帮手定位，充分利用组织、协调、渠道优势，积极发挥平台、导向、桥梁作用。在整合聚集创新资源、规划指导产业发展、协调组织科研攻关、推进科技成果转化、丰富开展行业活动、搭建合作交流平台等方面做深做实，做出成效，打出品牌，形成影响。

活动期间，重庆市特种应急装备技术创新战略联盟正式揭牌，并审议通过《重庆市特种应急装备技术创新战略联盟章程》和联盟理事长、副理事长单位名单，秘书长人选，及颁发专家聘书。重庆市迪马实业股份有限公司董事长兼总裁、重庆迪马工业有限责任公司董事长罗韶颖当选联盟理事长。

罗韶颖理事长代表联盟总结讲话，首先对支持联盟发展的各会员单位表示感谢，并指出将通过制订产业发展技术路线图，定期举办展会、论坛、研讨会，促进联盟成员之间的交流，推进应急产品高端化、智能化方向发展，将应急产业做大做强。

后续，联盟将坚持以有效提升应急产业整体水平和核心竞争力为目标，以产业政策为指导、以市场为导向、以企业为主体，整合科技资源、提升应急科技创新能力、促进创新成果应用、推进产业融合发展。通过搭建产、学、研、用的开放平台，促进联盟成员之间的技术交流互动，建立多层次多类型的应急产业人才体系，拓展应急技术转移和成果转化的渠道，深化企业社会各界的联系，完善现代化应急产业链，使应急服务更加丰富，从而全面增强应对突发事件的产业支撑能力。

另悉，应急产业联盟专家团就应急联盟未来发展方向展开了会议，讨论了应急产品联盟定位、功能、创新发展方向等内容，而应急产业联盟的成立，必将整合资源，推动相关单位开展联合攻关，从而实现要素资源共享，不断创新技术。

(责编：董童、吕骞)