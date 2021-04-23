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赋能智慧交通 同盾发布“智慧高速云控平台2.0”

2021年04月23日11:17 | 来源：人民网
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日前，同盾科技参展第23届中国高速公路信息化大会，发布了“智慧高速云控平台2.0”，旨在通过人工智能、大数据、云计算等技术构建闭环流转、高效管控的一站式智慧高速解决方案，充分发挥数据智能的要素倍增作用推动交通强国建设。

同盾科技副总裁、政企云事业部总经理张兴表示，作为新型基础设施与传统基础设施融合发展的重要领域，智慧高速建设要以先进技术赋能，促进交通基础设施网、运输服务网、能源网与信息网络融合发展，推动全生命周期的数字化建设。

“经过两年多的前期调研、设计创新、技术攻关和实施部署等多个关键节点印证，同盾在深度参与浙江省首条智慧高速——沪杭甬高速建设的成功实践基础上，推出“智慧高速云控平台2.0。”张兴介绍，智慧高速云控平台2.0的云边架构全面升级，综合运用中心云+边缘场景云（例如收费站虚拟云、服务区虚拟云等等）。在算法上支持通信、监控、收费、互联网等多元数据融合。在应急服务上，实现“一路三方”事件秒级共享处置。营运层面，则在全国首创知识图谱算法抓捕团伙高速公路偷漏费行为。同时，同盾还可为客户提供全方位的数据资产管理服务支持。

“这一平台在架构、算法、应急、营运及服务五大领域全面创新升级，整体采用‘1+2+N’的架构，即依托同盾自研的云计算平台、大数据平台，运行数据算法引擎和语音图像算法引擎两个智能算法引擎，支撑高速公路事件发现及应急指挥系统、 高速公路收费运营监测及稽核系统、公众畅行服务系统等多个智慧化应用，为高速公路各类应用场景提供精准的数据融合能力、强大的数据计算能力以及全面的应用服务能力，促进数字孪生世界和物理世界深度交互。我们希望通过专业咨询运营团队，为高速公路管理企业数字化转型提供基于数据智能的差异化服务，也希望基于优势人才、优势产品、优质服务，引领高速数智转型之路”，张兴表示。 

(责编：董童、吕骞)

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