4月23日到5月4日，正值丹寨龙泉杜鹃盛花期，一年一度的中国丹寨杜鹃花节将在龙泉山脚下的丹寨万达小镇举行，届时将开展30多项亮点纷呈的展演、比赛和深度体验活动。

据了解，今年丹寨杜鹃花节，主办方别出心裁地邀请到光绘艺术家王思博（Roywang）前来担任丹寨万达小镇第118任轮值镇长。王思博是世界光绘联盟中国区代表，同时也是世界最大光绘吉尼斯记录的创造者。他将于4月23日至24日带着正在推广的“超燃光绘神兽”系列作品来到丹寨，并邀请丹寨当地摄影师和惯于制作丹寨蜡染的绣娘共同创作光绘摄影，让惯于蜡染布上描图作画的绣娘们，在丹寨夜空中画出她们心中的锦鸡图腾。

同时，王思博还会应邀在龙泉山花海创作自己的丹寨杜鹃花主题光绘摄影作品。主办方还透露，王思博此行到丹寨还将把自己的光绘摄影创作心得分享给丹寨当地的摄影师们，在整个杜鹃花节期间，这些摄影师将分散在丹寨万达小镇，以夜幕为布、光影为笔，在小镇的夜色中创作自己的光绘作品，为游客的五一假期增光添彩。

另据了解，近两年曾红遍全网的“丹寨杜鹃花海女神大赛”今年已重启写真和短视频线上报名。今年五一杜鹃花节期间，第三届丹寨杜鹃花海女神大赛决赛将在丹寨万达小镇闪亮登场，漂亮的杜鹃花“小姐姐”们会在玻璃栈道上走红毯展示才艺，也会在龙泉杜鹃花海拍美图打卡；同时，有着苗人“李小龙”之称的知名演员兼音乐人王飞鸿，也会来丹寨参加第四届映山红音乐节演出，帅气的本土音乐人和苗族乐队将同台献演。

(责编：董童、吕骞)