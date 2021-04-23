教育部“24365校园招聘服务”推出万达集团专场招聘会
2021年04月23日11:31 | 来源：人民网
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日前，教育部“24365校园招聘服务”平台联合万达集团推出万达集团专场招聘会，活动整合万达集团各业务板块及万达广场商户资源，为高校毕业生提供数万个优质岗位。
据万达集团相关人士介绍，该集团岗位招聘覆盖北京、上海、湖北、湖南、四川、陕西等地区的200余个城市，岗位类别覆盖招商、营运、市场、人力、财务、设计等十余种热门职位类别。本次专场招聘会由教育部高校学生司、全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心指导，万达集团承办。招聘会将持续四个月，自4月20日至8月20日。在此期间，高校毕业生可通过教育部大学生就业网或“万达招聘”公众号投递简历。本次活动旨在为大学生提供多类别多形式的就业机会，促进大学生就业。
(责编：董童、吕骞)
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