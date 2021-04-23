人民网北京4月23日电 （记者车柯蒙）国家统计局日前公布的多项宏观经济数据显示，随着宏观政策的科学精准实施，国民经济迎来良好开局，展现了中国经济的韧性和活力。4月23日，国家税务总局发布十组税收数据，反映了一季度我国经济运行呈现稳中加固、稳中向好态势。

国家税务总局相关负责人介绍，一季度各项指标增幅较高，主要有两方面原因：一方面，今年一季度，我国统筹疫情防控和经济社会发展成效持续显现，一系列政策效应不断释放，国内外市场需求回暖；另一方面，去年一季度受疫情影响，各项指标基数较低，带来了今年一季度各项指标增幅较高。所以，读准读好一季度我国经济形势，既要看与去年一季度疫情背景下同比增长情况，也要看与2019年一季度无疫情情况下的同期相比增长情况，在此基础上计算两年平均增长率,能更加客观全面地反映经济运行态势。

全国企业销售收入两年平均增长12.8%，企业生产经营平稳向好

今年以来，税务部门通过“一竿子到底”政策落实工作机制落实落细税费优惠政策,大力推行优质高效智能税费服务，帮助企业“轻装前行”。

增值税发票数据显示，2021年一季度，全国企业销售收入同比增长50.5%，比2019年同期增长27.2%，两年平均增长12.8%，延续了去年下半年以来平稳向好的增长态势。

全国制造业销售收入两年平均增长9.6%，工业保持稳定恢复态势

制造业是实体经济的重要基础。今年以来，一系列支持制造业发展的税费优惠政策落地见效，有力促进了制造业发展。增值税发票数据显示，2021年一季度，全国制造业销售收入同比增长49.7%，比2019年同期增长20.2%，两年平均增长9.6%。其中，装备制造业同比增长59.7%，两年平均增长10.8%，快于制造业平均水平。

制造业的快速发展，有力拉动了工业加快复苏。增值税发票数据显示，2021年一季度，全国工业企业销售收入同比增长46.7%，比2019年同期增长19.6%，两年平均增长9.3%。41个大类行业中，38个行业两年平均增速实现增长，其中18个行业两年平均增速超过10%。

高技术产业销售收入两年平均增长19%，创新发展加快推进

“十四五”规划纲要提出坚持创新驱动发展，全面塑造发展新优势。近年来，研发费用加计扣除比例不断提高，各项支持科技创新的税收政策有效落实，促进了企业科技创新能力的不断增强。

增值税发票数据显示，2021年一季度，我国高技术产业销售收入同比增长53%，比2019年同期增长41.6%，两年平均增长19%，快于全国平均水平。企业科技投入持续加大，采购光电仪器等科研设备金额同比增长62.3%，两年平均增长17.1%。科技创新成果加速转化，专业技术服务、研发设计服务、科技成果转化服务销售收入增长较快，同比分别增长60.1%、63.1%和102.5%，两年平均分别增长19%、22.3%和46.4%。

全国新办涉税市场主体两年平均增长16.1%，市场活力有效激发

市场主体是经济的力量载体，保市场主体就是保社会生产力。近年来，作为激发市场主体活力和发展内生动力的关键之举，减税降费、“放管服”改革等一系列政策红利持续释放，新办涉税市场主体不断增加。

国家税务总局数据显示，2021年一季度，全国新办涉税市场主体为279.2万户，同比增长86%，比2019年同期增长34.9%，两年平均增长16.1%。其中，2021年一季度新增个体工商户同比增长101%，比2019年同期增长36%，两年平均增长16.6%。

作为推动经济社会发展的重要力量，民营经济新办涉税市场主体为275.8万户，占总体户数比重达98.8%，比上年同期提高0.3个百分点。

企业环保设备投入两年平均增长超过10%，绿色产业发展后劲足

“十四五”规划纲要提出推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。税务部门牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，发挥税收杠杆作用，鼓励企业加大环保投入，积极向绿色低碳转型。

增值税发票数据显示，2021年一季度，生态环保相关产业加速发展，生态保护业销售收入同比增长83.4%，比2019年同期增长53.6%，两年平均增长23.9%。环保设备投入力度加大，企业采购污染防治设备、环境监测仪器同比分别增长63.5%和54.9%，两年平均分别增长12.7%和11.7%。

全国零售业销售收入两年平均增长13.4%，消费市场持续恢复

2021年的政府工作报告中要求建立扩大内需的有效制度，全面促进消费，加快培育完整内需体系。从中央到地方，一系列促进居民消费和扩大内需税费优惠政策的实施，有力提振了居民消费信心。

增值税发票数据显示，2021年一季度，全国零售业销售收入同比增长52.9%，比2019年同期增长28.7%，两年平均增长13.4%。其中，部分升级类消费增长明显，珠宝首饰、钟表、保健医疗器材等销售收入同比分别增长75.4%、88.6%和73.2%。

疫情发生以来，在线教育、互联网诊疗、远程办公等新业态新模式，成为激活消费潜力的新动能。2021年一季度，数字文化服务、居民互联网服务销售收入同比分别增长60.3%和65.4%，在去年的高基数上继续保持较快增幅。

企业投资通信类设备金额两年平均增幅超过10%，投资结构逐步优化

近年来，税务部门按照党中央、国务院部署，积极落实各项支持新基建产业发展的税费优惠政策，有效促进投资结构逐步优化。

增值税发票数据显示，2021年一季度，企业采购通信接入、移动通信、通信传输设备金额同比分别增长78%、72.9%和46.7%，两年平均分别增长10.3%、15.8%和10.6%。

建筑企业采购工程机械金额两年平均增长17.6%，投资稳步提升

建筑业是国民经济的支柱产业之一,与国家经济发展、民生改善有着密切关系。2021年一季度，土木工程建筑业销售收入同比增长44.8%，两年平均增长15.8%，延续了去年四季度以来较快增长态势。建筑企业对机械设备的需求增加，建筑企业采购工程机械金额同比增长84.7%，比2019年同期增长38.3%，两年平均增长17.6%。其中，采购塔式起重机、工程钻机、混凝土机械、挖掘铲土运输设备金额两年平均分别增长56.3%、37.6%、33%和28%。

出口企业国内采购金额两年平均增长16%，外贸预期继续向好

外贸高质量发展是我国经济增长的重要拉动力。税务部门积极实施出口退税便利化措施，不断简化退税流程，压缩退税办理时限，有力缓解企业资金占用压力。

2021年一季度，海外需求复苏继续拉动我国出口快速增长，全国出口企业国内采购金额同比增长46.5%，比2019年同期增长34.5%，两年平均增长16%，年均增速高于全国平均水平2.9个百分点。从出口市场看，以RCEP(区域全面经济伙伴关系协定)成员国家、“一带一路”沿线国家（地区）、欧盟为主要出口市场的企业采购金额同比分别增长50.7%、49.4%和48.8%，继续保持了较高的增长水平。从出口行业看，电气机械器材、专用设备、通用设备制造等出口企业采购意愿较强，采购金额同比增速均超50%，反映机电产品和高科技产品出口形势较好，相关行业扩大生产的预期增强。

农机产品销售收入两年平均增长40%，农业机械化稳步推进

农业机械化和农机装备是转变农业发展方式、提高农村生产力的重要基础，是实施乡村振兴战略的重要支撑。

增值税发票数据显示，2021年一季度，农机产品销售延续2020年持续向好态势，销售收入同比增长78.7%，比2019年同期增长95.9%，两年平均增长40%。

北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红在接受人民记者采访时表示，税收大数据在经济运行研判上能帮助宏观经济分析，进而服务经济决策、激发微观主体。总体上，税收数据反映出2021年一季度我国经济稳定向好，一是受益于税费优惠政策在企业端的落实及征管服务智慧化、数字化的转型，企业等市场主体延续稳中有升的良好发展态势，新办涉税市场主体不断增加，其中制造业发展较快，拉动了工业增长，保障了实体经济；二是伴随促消费、扩内需税费政策的实施，居民消费需求扩大、消费信心增强，一季度零售业销售收入比2019年同期增长28.7%，其中消费升级现象开始显现，例如钟表销售收入同比增长88.6%；三是外贸出口态势良好，全国出口企业一季度国内采购金额年均增速高于全国平均水平2.9个百分点，其中区域全面经济伙伴关系协定及“一带一路”都有利于一季度出口增长，相关出口市场的企业采购金额同比增长约50%。

(责编：董童、章斐然)