4月22日，青岛啤酒发布2021年一季度业绩报告。报告显示，青岛啤酒实现了销量、收入和净利润的全面大幅增长，累计实现产品销量219万千升，同比增长35%；实现营业收入人民币89.3亿元，同比增41.87%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币10.2亿元，同比增长90.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.1亿元，同比增长97.35%。

此外，报告还显示，报告期内公司在董事会制定的高质量发展战略指引下，以品牌为引领，增销量、调结构、拓渠道、控费提效，积极主动地开拓产品市场。公司全员发力推进“春耕行动”，积极构建消费场景及沉浸式体验模式，聚焦资源大力开拓线上线下渠道，不断完善终端市场布局，多渠道满足消费者多品种、便捷高效的消费需求。

(责编：董童、吕骞)