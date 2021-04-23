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开启“即时消费”模式，不止是商业模式的创新与拓展

2021年04月23日13:52 | 来源：法制网
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原标题：开启“即时消费”模式，不止是商业模式的创新与拓展

　　4月15日，京东启动京东小时达嗨购节，用丰富品类和优惠价格为消费者带来了一场即时消费狂欢。消费者可随时随地买到所需产品，开启“坐享型”购物模式。

　　摁下即时消费模式的按钮，对平台而言是商业模式的创新与拓展，对消费者与线下实体企业来说更是实打实的利好。

　　从消费者角度看，快节奏生活带来的大量即需需求，多元化生活场景带来的即兴需求，都会让人们对商品和服务的供给速度与品质提供更高要求。打个比方，有些白领上班时，临时起意想来点健身轻食；加完班，骤然起兴致想买点食材下厨……这时候，“下个单后立等可达”的服务来得不要太贴心：既不用提前囤货，也能避免下单后久等的麻烦。

　　可以说，即时消费中“即时”二字的含义，向内是速度，向外是品质。即时消费模式的成熟，跟许多人的消费需求高度贴合——数据显示，在生鲜、日配等高频生活消费品上，即时消费已成为一线及新一线城市的主流消费方式。这也需要高质量服务匹配。而线下消费模式、线上商城式消费模式与O2O即时消费模式形成的场景互补，就为消费者构建了更便捷的全渠道消费选择。

　　从线下实体企业维度看，这也是现实机遇。消费者的即时消费需求得到满足后，社会整体的消费效率能得到再次提升，那些线下的商场和小店作为了“1小时生活圈”内便民生活服务的供给者，能得到重新盘活。

　　即时消费模式的内在要求，就是线上、线下、物流三位一体，打通线上线下的供应链体系，形成“一盘货”，再用既快又好的高效物流去打通线上交易与线下零售的壁垒。那些商超小店在接入平台变成商品供应方后，可以跟平台协同为消费者提供商品服务，并从中展开自己的数智化升级。

　　眼下，随着京东搭建起“近场物流网络基础设施”，京东到家等可以凭着短距离即时配送优势，为消费者提供半小时送达的购物体验。得益于此，O2O即时消费从以餐饮为主的1.0时代，经过了快消品O2O平台的2.0时代，已经逐步迈入向全品类扩展的3.0时代。而那些商超与小店，完全可以嵌进即时消费全品类商城与协同服务网络。

　　这也表明，即时消费模式不仅能用即需即买即到的服务，让亿万网购用户获得更便捷的消费生活体验，还能在持续开拓着商品品类丰富度与趣味性中，给线下实体商家带来商机，让其迎来真正的全渠道增长契机。

(责编：董童、吕骞)

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