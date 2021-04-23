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就业大数据显示：3月成都服务业招聘需求增速超50%

2021年04月23日14:08 | 来源：人民网
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近日，58同城发布成都就业大数据，从行业、职业、薪资等维度，统计分析今年3月成都招聘求职情况。数据显示，成都批发和零售业招聘需求旺盛，文化、体育和娱乐业求职环比增长超112%；普工招聘和求职需求双旺，其中保安、服务员招聘需求环比增速均在55%以上。

据58同城招聘研究院数据显示，今年3月，成都招聘需求在全国排名第二位，仅次于东莞，环比增长51.43%；求职需求全国排名第五位，排名在深圳、北京、广州、重庆之后，环比增长63.79%。今年一季度，四川全省GDP突破1.18万亿元，同比增长15.8%，作为四川的省会城市，成都快速增长的经济总值带动了就业发展，尤其是提供了丰富的招聘岗位，广泛吸引人才来蓉就业。

从行业上看，今年3月，成都招聘需求排名前三的行业分别为批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业。由于批发和零售业与国民生产生活息息相关，公开数据显示，该行业2018年对全国GDP的贡献率就达到9%，并呈持续增长态势，因此这一行业创造了更多就业岗位，产生了较大招聘需求。经历了2020年的特殊环境，众多企业加快数字化转型，短视频、直播等行业也快速发展，因此增强了对新基建服务需求，促进软件和信息技术服务业产生更多岗位需要。同时，庞大的网上采购及消费市场也提供了大规模就业岗位，使交通运输、仓储和邮政业招聘需求位居前列。

58同城招聘研究院数据还表明，成都求职需求排名前三的行业分别为批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业，住宿和餐饮业。由于成都是著名的文化旅游名城，住宿和餐饮业就业机会多、收入水平较高、发展空间广阔，因此吸引了大批求职者应聘。

与2月份相比，成都各行业中文化、体育和娱乐业表现突出，其中招聘需求环比上升129.64%，求职需求环比增长112.6%。近年来，成都建设文创中心，打造60多家文创产业园，发行“天府文产贷”，支持文创企业发展，拉动了就业需求的增长。成都文化、体育和娱乐业招聘求职环比的大幅度增长，也表明春节后行业活力快速复苏，招聘求职需求均呈旺盛态势。

58同城招聘研究院还从职位维度，对成都招聘求职情况进行了统计分析。今年3月，成都招聘需求排名前十的职位分别为普工、操作工、包装工、组装工、服务员、学徒工、送餐员、保安、快递员、销售代表。这反映出成都制造业岗位需求较大，各类制造业工种招聘需求排名靠前。从求职来看，位居成都求职需求排名前十的岗位为普工、货运司机、店员/营业员、文员、商务司机、服务员、保安、销售代表、厨师/厨师长、收银员。

(责编：董童、吕骞)

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