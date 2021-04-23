4月22日，百事公司"PepsiCo Recycling与蓝同行"项目（以下简称“与蓝同行”），携手永辉超市，开展地球日可持续环保合作。旨在助力可持续理念融入更多生活场景，进一步激发消费者参与到变废为宝行动中来，共同践行可持续生活方式。

据了解，“与蓝同行”是百事公司长期可持续发展项目，该项目以“知行合一”创新思路打通线上线下：线下放置回收设备，提供更便捷的塑料回收渠道；线上搭建小程序以积分形式激励消费者参与到塑料回收活动中来，同时小程序还打造内容社区以分享可持续相关知识。

据百事公司相关人士介绍，对该公司而言，可持续发展不仅是企业责任所在，更是值得倡导的生活方式，而永辉作为辐射全国的零售企业，一直在积极引进和培育绿色商品，赋能行业的可持续消费，正是基于共同的可持续发展理念，双方迅速达成此次合作，为打造产业上下游良好的可持续发展环境出一份力。

据悉，在此次合作中，百事公司深度结合永辉的线上线下渠道。在线下渠道方面，将可持续相关内容注入永辉全国100多家线下门店，实现广度链接消费者，助力消费者直观认识正确的可持续生活方式。同时，在永辉线下门店放置“与蓝同行”塑料回收线下装置，消费者只需在装置中投入塑料瓶，就能够成功完成一次可持续行动。在线上渠道方面，百事公司还会将大家投入的废弃塑料瓶，进行筛选分拣、聚酯切片、再生面料等9道专业工序，回收重塑成时尚潮品。消费者通过“与蓝同行”线上程序就有机会兑换精美塑料再生奖品。同时，百事公司积极支持永辉超市线上平台相关环保活动，将消费者购买指定商品的一部分金额捐给可持续相关机构。

(责编：董童、吕骞)