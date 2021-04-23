人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

百事公司携手永辉超市开展地球日可持续环保合作

2021年04月23日14:13 | 来源：人民网
小字号

4月22日，百事公司"PepsiCo Recycling与蓝同行"项目（以下简称“与蓝同行”），携手永辉超市，开展地球日可持续环保合作。旨在助力可持续理念融入更多生活场景，进一步激发消费者参与到变废为宝行动中来，共同践行可持续生活方式。

据了解，“与蓝同行”是百事公司长期可持续发展项目，该项目以“知行合一”创新思路打通线上线下：线下放置回收设备，提供更便捷的塑料回收渠道；线上搭建小程序以积分形式激励消费者参与到塑料回收活动中来，同时小程序还打造内容社区以分享可持续相关知识。

据百事公司相关人士介绍，对该公司而言，可持续发展不仅是企业责任所在，更是值得倡导的生活方式，而永辉作为辐射全国的零售企业，一直在积极引进和培育绿色商品，赋能行业的可持续消费，正是基于共同的可持续发展理念，双方迅速达成此次合作，为打造产业上下游良好的可持续发展环境出一份力。

据悉，在此次合作中，百事公司深度结合永辉的线上线下渠道。在线下渠道方面，将可持续相关内容注入永辉全国100多家线下门店，实现广度链接消费者，助力消费者直观认识正确的可持续生活方式。同时，在永辉线下门店放置“与蓝同行”塑料回收线下装置，消费者只需在装置中投入塑料瓶，就能够成功完成一次可持续行动。在线上渠道方面，百事公司还会将大家投入的废弃塑料瓶，进行筛选分拣、聚酯切片、再生面料等9道专业工序，回收重塑成时尚潮品。消费者通过“与蓝同行”线上程序就有机会兑换精美塑料再生奖品。同时，百事公司积极支持永辉超市线上平台相关环保活动，将消费者购买指定商品的一部分金额捐给可持续相关机构。

(责编：董童、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
稳中加固稳中向好 从十组税收数据透视一季度经济形势
　　人民网北京4月23日电 （记者车柯蒙）国家统计局日前公布的多项宏观经济数据显示，随着宏观政策的科学精准实施，国民经济迎来良好开局，展现了中国经济的韧性和活力。4月23日，国家税务总局发布十组税收数据，反映了一季度我国经济运行呈现稳中加固、稳中向好态势。…
中消协发布“五一”假期消费提示 购买“机票盲盒”须谨慎
　　人民网北京4月23日电 （记者孙博洋）“五一”假期临近，不少居民已经开始筹划出行游玩行程。受国外疫情影响，在境外疫情形势依然严峻、国际旅行严格受限情况下，国内旅行将是多数消费者的首选，预计今年“五一”期间将会迎来一波出行高潮。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部