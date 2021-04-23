人民网北京4月23日电 （记者李栋、实习生陈诗仪）22日，由中国国际贸易促进委员会和新西兰中国贸易协会共同主办的中国-新西兰商务理事会会议在京举行。作为理事会联席主席单位，蒙牛执行总裁李鹏程在发言中表示，中国乳品消费已经在疫情中展现出了强大韧性，疫情中乳品消费增长明显提速。

蒙牛集团执行总裁李鹏程向中国贸促会、中国国际商会会长高燕介绍产品。受访企业 供图

“十四五”规划明确，夯实粮食生产能力基础，保障粮、棉、油、糖、肉、奶等重要农产品供给安全。 “奶”首次被列入需重点保障供给安全的农产品，乳业已经上升到国家战略层面。李鹏程认为，虽然受各种因素影响，世界乳业发展充满许多的“不确定”，但是中国乳业的未来是“确定”的。

“作为全球乳品消费最具活力的‘增长极’，中国乳品消费已经在疫情中展现出了强大韧性。疫情中，乳品消费增长发生了明显提速。”李鹏程说，“今后将进一步深化与各国特别是新西兰乳业的互利合作，为全球乳业复苏与可持续发展注入更多动力。”

数据显示，自2008年中新自贸协定签订实施以来，两国的经贸合作水平大幅提升。2008年至今，两国双边进出口总额从44亿美元增长到181亿美元，年均增速达到了14%。目前，两国在货物贸易市场准入领域已经实现高水平自由化，中国连续多年成为新西兰第一大贸易伙伴国、第一大进口来源地以及第一大出口市场。

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