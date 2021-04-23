人民网北京4月23日电 （记者余璐）在近日举办的中国核学会核能综合利用分会成立大会上，参会嘉宾表示，要在安全高效的前提下，充分挖掘核电清洁能源的功能，助力实现碳达峰、碳中和。

中国工程院院士于俊崇指出，实现碳达峰、碳中和绝非易事，需要在现有能源技术基础上进行技术改造、技术革新，这往往要涉及新材料、新工艺、新技术，也会涉及到燃烧、传热、流体、化学、物理等基础理论，以及信息、仿真、计算机、大数据等新技术。

碳达峰、碳中和已经成为中国社会经济高质量发展的核心关键词，也成为“十四五”时期加快绿色发展的核心工作。怎样做到低碳助力经济高质量发展？

中国核学会理事长王寿君对记者表示，核能作为安全可控、绿色低碳、经济高效的现代能源，是我国清洁低碳、安全高效能源体系的重要组成部分，是积极应对气候变化、兑现减排承诺和绿色低碳发展的现实选择。同时，核电在能源转型中发挥不可替代作用，它的应用将有效减少煤炭消耗，为实现碳达峰、碳中和目标提供重要支撑。

“对于我国以煤为主的能源格局短期难变的现状，要实现碳中和的目标，要充分发掘核能更多用途。”王寿君说。

对此，清华大学建筑节能研究中心教授付林表示认同，他谈到，在碳中和背景下，未来全社会电力总需求量将达到12万亿千瓦时，充分利用核电余热，可以实现四分之一的北方地区城镇零碳供热，同时每年提供淡水70亿吨，可以从根本上缓解我国北方缺水局面。

王寿君还谈到，“十四五”以及今后更长时期，核技术将为我国扩大内需、保持经济长期持续健康发展以及满足人民日益增长的美好生活需要做出突出贡献，成为我国深度融入全球经济、顺畅国内国际循环联通不可或缺的重要力量。

“同时，我们也要抓住实现碳达峰、碳中和背景下整个核工业发展的战略机遇期，坚持创新发展，持续提升公众对于核技术的认知程度，不断促进整个产业将向标准化、集约化、国际化方向发展，助力清洁低碳、安全高效的能源体系和美丽中国建设。”王寿君说。

(责编：申佳平、章斐然)