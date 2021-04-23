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三部门：废止《科学研究和教学用品免征进口税收规定》等3部规章

2021年04月23日15:01 | 来源：人民网
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人民网北京4月23日电 （记者王震）据财政部网站23日消息，财政部、海关总署、税务总局发布通知，决定废止《科学研究和教学用品免征进口税收规定》等3部规章，自2021年1月1日起施行。

通知称，为了适应依法行政、依法理财的需要，做好有关制度调整后的衔接工作，决定对以下3部规章予以废止：

1.《科学研究和教学用品免征进口税收规定》（财政部 海关总署 税务总局令第45号）。

2.《关于修改<科技开发用品免征进口税收暂行规定>和<科学研究和教学用品免征进口税收规定>的决定》（财政部 海关总署 税务总局令第63号）。

3.《关于修改<科学研究和教学用品免征进口税收规定>的决定》（财政部 海关总署 税务总局令第93号）。

(责编：王震、章斐然)

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