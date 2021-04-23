人民网北京4月23日电 （记者王震）据财政部网站消息，为了适应工会组织财务改革的需要，进一步规范工会会计核算，提高会计信息质量，近日财政部修订发布了《工会会计制度》（财会〔2021〕7号，以下称《制度》），自2022年1月1日起施行。

财政部会计司有关负责人表示，现行《制度》自2010年1月1日实施以来，在加强工会预算管理、规范工会核算工作、提高工会会计信息质量等方面发挥了重要作用。但随着我国工会事业的蓬勃发展，工会财务改革向深度和广度持续推进，工会财务管理体制发生较大变化，现行《制度》已不能满足工会会计核算的需要。因此，有必要对《制度》进行全面修订。

该负责人据介绍，《制度》由正文和附录两部分组成，其中正文包括总则、一般原则、资产、负债、净资产、收入、支出、财务报表和附则9章内容。《制度》充分继承了原制度中合理的一般原则及科目设置等内容，沿用了原制度的5个会计要素，同时考虑到工会会计核算主要服务预算管理，工会组织中基层工会占比在99%以上且资金规模小、业务简单等现实原因，会计处理仍以收付实现制为基础，权责发生制为补充。

下一步，为了确保新制度有效贯彻实施，财政部将会同中华全国总工会组织新制度培训班，加强对省级工会财会干部的师资培训。2022年新制度实施后，财政部将紧密跟踪了解各级工会执行情况，及时回应实施中的问题，适时开展针对性的培训，确保新制度有效落地。

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