大湾观澜之惠州篇：天下何敢小惠州
编者按：粤港澳大湾区，囊括珠三角9市和香港、澳门2个特别行政区，以不到全国0.6%的面积，创造全国12%的GDP。大湾区，小故事，大未来。4月15日起，人民日报社派出多路记者，走进广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆，实地采访各地推进大湾区建设的生动案例，亲身感知大湾区发展的澎湃春潮。
巽寮湾。黄俊琦 摄
从伶仃洋转大鹏湾再入大亚湾，海天一色，鸥鹭翱翔，霞光在大湾区东岸画了一道完美的弓形弧线。
以岸为弓，以惠州“丰”字交通框架三横为弦，一竖为箭，有着千年文化积淀却又活力四射的惠州正蓄势待发。
惠州市“丰”字交通主框架规划示意图。 示意图
大湾区正在加速推进！大湾区东大门已经张开了双翼。
“一自东坡谪南海，天下不敢小惠州。”30年前一篇《八十年代看深圳 九十年代看惠州》的文章，让惠州炙手可热；30年后的今天，全力拥抱大湾区的惠州，正迸发出巨大的能量。
在珠三角地区城市群中，处在广州、东莞、深圳交汇核心区的惠州是一座有着特殊意义的城市，它以不到10%的开发强度取得了广东第五的好成绩；它拥有大亚湾石化产业基地以及强大的电子信息产业集群，但空气质量、绿色指数长期处于国内城市前列；它的经济实力不是最强，但它的民生事项、公共服务均等化水平和幸福指数可圈可点……
《粤港澳大湾区发展规划纲要》赋予了惠州新的定位和心得使命：大湾区重要节点城市、打造湾区世界级先进产业集群、建设宜居宜业宜游的优质生活圈……粤港澳大湾区东大门跃然纸上。这让惠州必须从当初的“舒适圈”中走出来，向发展要“加速度”。
产业是大湾区经济发展的“主战场”。沿着“丰”字交通框架1号公路南下，从东江的秀丽到南海的开阔尽收眼底，这是湾区东大门的产业大道，它串联起惠南科技园、惠州新材料产业园、粤港澳大湾区（惠州）数据产业园和大亚湾石化区，这些正是惠州打造现代产业集群、发展数字经济的重要平台。
南海之滨，大亚湾畔，投资100 亿美元的埃克森美孚惠州乙烯项目正紧锣密鼓推进；投资约56亿美元的中海壳牌三期乙烯项目正推进顺利，大亚湾世界级绿色石化产业集群浮出水面。
恒力（惠州）PTA项目、正威（惠州）新材料制造产业园项目相继动工，伯恩光学增资扩产打造第三个产业基地……一个龙头项目就是一个产业链。
在稔平半岛，中科院两大科学装置——加速器驱动嬗变研究装置（CiADS）、强流重离子加速器装置（HIAF）的场平工程已经完工。这里将崛起我国基础学科研究重镇，这里也正在诠释科技就是大湾区第一生产力。
“罗浮山下四时春，卢橘杨梅次第新。
日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人。”
一个文人为一座城刻下深深的烙印，一如苏东坡之于惠州。几乎每一个土生土长的惠州人，都能对“东坡公”在惠州的事情说上几句，甚至还有人会一本正经的儿告诉你，“日啖荔枝三百颗”是古客家话混搭古广府话“一啖荔枝三把火”的谐音，但岭南万象就随着东坡公的诗文声名远播，千年文脉生生不息。
而千年以后，罗浮山依旧郁郁葱葱，这一次被人铭记的是隐藏在冲虚道观内的东江纵队司令部。
1941年12月，日本帝国主义占领香港。当时有800多名爱国民主人士和文化界人士被困香港，命悬一线。在东江纵队战士全力营救下，包括邹韬奋、茅盾、夏衍、胡风、梁漱溟、丁聪、乔冠华在内的800多人全部安全转移。在这特殊时刻，罗浮山以一种特别的方式保住了中华民族最宝贵的文化财富，同时从香港到文化名人下塌地东湖旅店这段路程，将湾区文脉紧紧联系在一起。
惠州西湖。 王建桥 摄
“门前大亚湾，屋后罗浮山。江水牵来一幅画，画里春色满园。湖上飞白鹭，城中闻鹧鸪；杜鹃花开荔枝红，幸福每一天。”漫步惠州大街小巷，可以看到有着广府风韵的骑楼、花窗，听到粤语、粤剧，也可以听到撩人的客家方言、客家山歌，让人流连忘返。
继罗浮山风景区之后，惠州西湖风景名胜区被正式授予国家AAAAA级景区称号；稔平半岛正成国家级高端旅游岛、巽寮湾将创建国家级滨海旅游度假区；以温泉为代表的休闲康养度假旅游正风靡大湾区……粤港澳大湾区文化旅游名城惠州呼之欲出。
滨海旅游胜地双月湾。 杨建业 摄
旅游是开放型产业，在大湾区时代，旅游市场区域竞合联动更加频密，也为旅游业发展提供了难得的历史性机遇。在大湾区内，惠州是绿色明珠、是文化名城，是滨海森林温泉度假胜地和大湾区休闲旅游度假目，更是打破行政边界全方位融合发展的大湾区“一小时生活圈”。“百里滨海景观道，千年风情徐徐来，”与广深港大湾区“中央商务区”不同，惠州大湾区“中央休闲区”正徐徐打开。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 严格对标原型新品！国家发改委等8部门发文规范汽车零部件再制造
- 人民网北京4月23日电 （申佳平）据国家发展和改革委员会官网消息，为规范汽车零部件再制造行为和市场秩序，保障再制造产品质量，推动再制造产业规范化发展，国家发展改革委等8部门近日联合印发了《汽车零部件再制造规范管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）。 我国汽车零部件再制造产业空间巨大 《暂行办法》介绍，再制造是指对功能性损坏或技术性淘汰等原因不再使用的旧汽车零部件，进行专业化修复或升级改造，使其质量特性和安全环保性能不低于原型新品的过程。…
相关新闻
- 评论
- 关注