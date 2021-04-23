大湾区大未来·人民日报前方报道组 李刚

编者按：粤港澳大湾区，囊括珠三角9市和香港、澳门2个特别行政区，以不到全国0.6%的面积，创造全国12%的GDP。大湾区，小故事，大未来。4月15日起，人民日报社派出多路记者，走进广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆，实地采访各地推进大湾区建设的生动案例，亲身感知大湾区发展的澎湃春潮。

巽寮湾。黄俊琦 摄

从伶仃洋转大鹏湾再入大亚湾，海天一色，鸥鹭翱翔，霞光在大湾区东岸画了一道完美的弓形弧线。

以岸为弓，以惠州“丰”字交通框架三横为弦，一竖为箭，有着千年文化积淀却又活力四射的惠州正蓄势待发。

惠州市“丰”字交通主框架规划示意图。 示意图

大湾区正在加速推进！大湾区东大门已经张开了双翼。

“一自东坡谪南海，天下不敢小惠州。”30年前一篇《八十年代看深圳 九十年代看惠州》的文章，让惠州炙手可热；30年后的今天，全力拥抱大湾区的惠州，正迸发出巨大的能量。

在珠三角地区城市群中，处在广州、东莞、深圳交汇核心区的惠州是一座有着特殊意义的城市，它以不到10%的开发强度取得了广东第五的好成绩；它拥有大亚湾石化产业基地以及强大的电子信息产业集群，但空气质量、绿色指数长期处于国内城市前列；它的经济实力不是最强，但它的民生事项、公共服务均等化水平和幸福指数可圈可点……

《粤港澳大湾区发展规划纲要》赋予了惠州新的定位和心得使命：大湾区重要节点城市、打造湾区世界级先进产业集群、建设宜居宜业宜游的优质生活圈……粤港澳大湾区东大门跃然纸上。这让惠州必须从当初的“舒适圈”中走出来，向发展要“加速度”。

产业是大湾区经济发展的“主战场”。沿着“丰”字交通框架1号公路南下，从东江的秀丽到南海的开阔尽收眼底，这是湾区东大门的产业大道，它串联起惠南科技园、惠州新材料产业园、粤港澳大湾区（惠州）数据产业园和大亚湾石化区，这些正是惠州打造现代产业集群、发展数字经济的重要平台。

南海之滨，大亚湾畔，投资100 亿美元的埃克森美孚惠州乙烯项目正紧锣密鼓推进；投资约56亿美元的中海壳牌三期乙烯项目正推进顺利，大亚湾世界级绿色石化产业集群浮出水面。

恒力（惠州）PTA项目、正威（惠州）新材料制造产业园项目相继动工，伯恩光学增资扩产打造第三个产业基地……一个龙头项目就是一个产业链。

在稔平半岛，中科院两大科学装置——加速器驱动嬗变研究装置（CiADS）、强流重离子加速器装置（HIAF）的场平工程已经完工。这里将崛起我国基础学科研究重镇，这里也正在诠释科技就是大湾区第一生产力。

“罗浮山下四时春，卢橘杨梅次第新。

日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人。”

一个文人为一座城刻下深深的烙印，一如苏东坡之于惠州。几乎每一个土生土长的惠州人，都能对“东坡公”在惠州的事情说上几句，甚至还有人会一本正经的儿告诉你，“日啖荔枝三百颗”是古客家话混搭古广府话“一啖荔枝三把火”的谐音，但岭南万象就随着东坡公的诗文声名远播，千年文脉生生不息。

而千年以后，罗浮山依旧郁郁葱葱，这一次被人铭记的是隐藏在冲虚道观内的东江纵队司令部。

1941年12月，日本帝国主义占领香港。当时有800多名爱国民主人士和文化界人士被困香港，命悬一线。在东江纵队战士全力营救下，包括邹韬奋、茅盾、夏衍、胡风、梁漱溟、丁聪、乔冠华在内的800多人全部安全转移。在这特殊时刻，罗浮山以一种特别的方式保住了中华民族最宝贵的文化财富，同时从香港到文化名人下塌地东湖旅店这段路程，将湾区文脉紧紧联系在一起。

惠州西湖。 王建桥 摄

“门前大亚湾，屋后罗浮山。江水牵来一幅画，画里春色满园。湖上飞白鹭，城中闻鹧鸪；杜鹃花开荔枝红，幸福每一天。”漫步惠州大街小巷，可以看到有着广府风韵的骑楼、花窗，听到粤语、粤剧，也可以听到撩人的客家方言、客家山歌，让人流连忘返。

继罗浮山风景区之后，惠州西湖风景名胜区被正式授予国家AAAAA级景区称号；稔平半岛正成国家级高端旅游岛、巽寮湾将创建国家级滨海旅游度假区；以温泉为代表的休闲康养度假旅游正风靡大湾区……粤港澳大湾区文化旅游名城惠州呼之欲出。

滨海旅游胜地双月湾。 杨建业 摄

旅游是开放型产业，在大湾区时代，旅游市场区域竞合联动更加频密，也为旅游业发展提供了难得的历史性机遇。在大湾区内，惠州是绿色明珠、是文化名城，是滨海森林温泉度假胜地和大湾区休闲旅游度假目，更是打破行政边界全方位融合发展的大湾区“一小时生活圈”。“百里滨海景观道，千年风情徐徐来，”与广深港大湾区“中央商务区”不同，惠州大湾区“中央休闲区”正徐徐打开。

(责编：吕骞、章斐然)