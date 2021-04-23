北京丽泽天街本月正式开业
2021年04月23日15:49 | 来源：人民网
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4月16日，北京丽泽天街正式开业，这是龙湖商业今年开业项目的首秀。作为龙湖商业在北京布局的第5座天街，丽泽天街也是龙湖商业第50座购物中心。
作为丽泽金融商务区内极具代表性的集中式商业项目，在区位、交通、客群优势加持下，北京丽泽天街主张为消费者带来高品质生活方式，整体围绕“都市乐享舞台”的定位，向城市级购物中心的目标迈进。同时，北京丽泽天街也实现了多客层、全维度的服务深化，通过强化线上线下的全域服务功能和服务特色，提升其自身的差异化和吸引力，增强与消费者的情感链接。在智慧运营方面，北京丽泽天街结合“龙湖天街”小程序，采用数字化手段为消费者提供无感积分、实时积分抵扣、快捷停车抵扣等贴心服务。
(责编：申佳平、吕骞)
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