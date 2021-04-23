人民网北京4月23日电 （王仁宏）70家分支机构遍布全国多地，对外宣称有文化部支持，校区、校歌、毕业证书一应俱全……今日，“中国国学院大学”这一非法社会组织被依法取缔，成为2021年全国打非专项行动中多部门跨省联合执法的第一案。

4月23日，北京市民政局依法对非法社会组织“中国国学院大学”及下设“中国国学院大学国医药生命科学院”“中国国学院大学国医药生命科学院量子医学研究院”等70家分支机构予以取缔。

图片来源：北京市民政局公众号

非法组织分支机构达70家

经查，“中国国学院大学”未在相关部门注册登记，伪造国家部委公文及登记证书，私刻印章，发布带有“中国国学院大学”的红头文件，以“中国国学院大学”名义在全国范围内多次举办活动，并通过设立分支、举办揭牌仪式、颁奖等方式收取费用。

“中国国学院大学”对外宣称系中国文化部传统文化高端教育学府，被纳入联合国全球和谐联盟、世界和谐基金会，是培养向世界各国输送和谐大使、文化干部的高级院校，在北京、天津、广东广州、广东深圳、山东青州、湖南长沙等多省市设立“中国国学院大学传承文化研究院”“中国国学院大学齐鲁学院”“中国国学院大学岭南文化研究院”“中国国学院大学洪门文化研究院”“中国国学院大学国医药生命科学院”“中国国学院大学国医药生命科学院量子医学研究院”等分支机构70家。

注意！非法组织的这7个特点

据介绍，非法社会组织“中国国学院大学”有7个明显特点：

1、冠名上具有迷惑性

通过冠以“中国”“大学”字眼，让老百姓真假难辨；

2、包装上伪装成“高大上”形象

以“弘扬国学、传承文化”为噱头，易骗取信任；

3、宣传手段上“蹭热点”

利用传统文化、民族文化等热词，吸引社会关注；

4、运行方式上招摇撞骗

拉大旗作虎皮，伪造国家部委公文及登记证书、私刻印章，发布红头文件，以此迷惑老百姓；

5、具体活动上鱼目混珠

拉合法社会组织为其“站台”，拉社会名人为其“代言”，增加甄别难度；

6、业务领域上包罗万象

涵盖传统国学——儒学、孔学、周易学、国医药、少林武学等，新兴文化——量子学、时空数码、自贸区、管理科学等多领域；

7、地域分布上具有广泛性

分支机构查实70家，遍布全国多省市。

四种途径辨真伪

北京市民政局一贯坚持“严”字当头，有案必查，违法必究，始终以高压态势严厉打击非法社会组织，不断挤压非法社会组织生存活动空间。2018年到2020年，北京共取缔97个非法社会组织。

北京市民政局提示，社会公众在参加相关社会组织的活动时，可以通过以下四种途径事先了解情况，防止上当受骗——

途径一：

登录中国社会组织政务服务平台（https://www.chinanpo.gov.cn/），通过全国社会组织信用信息公示平台的查询页面进行查验，可以获知其是否登记。

途径二：

关注“中国社会组织动态”微信公众号，通过“我要查询”，也可查验其合法性。

途径三：

拨打12345市民热线或北京市民政局电话65868811，提供相关信息，由民政部门予以核验。

途径四：

关注北京市民政局官网“打击整治非法社会组织专栏”和“北京社会建设和民政”微信公众号，及时了解北京市打击整治非法社会组织最新动态及取缔名单。

附：“中国国学院大学”70个分支机构名单

1.“中国国学院大学国医药生命科学院”

2.“中国国学院大学国医药生命科学院量子医学研究院”

3.“中国国学院大学长寿养生会馆”

4.“中国国学院大学容拳道文化研究院”

5.“中国国学院大学容拳道文化研修院”

6.“中国国学院大学传承文化研究院”

7.“中国国学院大学道学研究院”

8.“中国国学院大学道学研修生院”

9.“中国国学院大学道学研究院广东分院”

10.“中国国学院大学古园林建筑研究院”

11.“中国国学院大学时空数码（奇门遁甲）研究院”

12.“中国国学院大学文化自贸区研究院”

13.“中国国学院大学女子智慧研究院”

14.“中国国学院大学道医养生文化研究院”

15.“中国国学院大学根系教育研究院”

16.“中国国学院大学岭南文化研究院”

17.“中国国学院大学岭南书画研究院”

18.“中国国学院大学墨子文化研究院”

19.“中国国学院大学姓氏文化与家族传承研究院”

20.“中国国学院大学齐鲁学院”

21.“中国国学院大学齐鲁国学书画研究院”

22.“中国国学院大学国术气功研究院”

23.“中国国学院大学洪门文化研究院”

24.“中国国学院大学洪门文化研究院北京研修生院”

25.“中国国学院大学洪门文化研究院北京洪门国术研修生院”

26.“中国国学院大学天津学院”

27.“中国国学院大学华中学院”

28.“中国国学院大学西南学院”

29.“中国国学院大学上海学院”

30.“中国国学院大学深圳学院”

31.“中国国学院大学武汉学院”

32.“中国国学院大学新疆学院”

33.“中国国学院大学孔子学院”

34.“中国国学院大学民族音乐学院”

35.“中国国学院大学武道学院”

36.“中国国学院大学康寿文化学院”

37.“中国国学院大学民族服饰艺术设计学院”

38.“中国国学院大学商道文化论坛”

39.“中国国学院大学周易学委员会”

40.“中国国学院大学齐鲁书画研究院”

41.“中国国学院大学空间资源研究院”

42.“中国国学院大学九兵（绝学）研究院”

43.“中国国学院大学文物艺术品研究院”

44.“中国国学院大学毛学研究院”

45.“中国国学院大学老子研究院”

46.“中国国学院大学国学服饰研究院”

47.“中国国学院大学生命科学研究院”

48.“中国国学院大学管理科学研究院”

49.“中国国学院大学吴越文化研究院”

50.“中国国学院大学非物质文化遗产研究院”

51.“中国国学院大学越剧传承研究院”

52.“中国国学院大学零平衡研究院”

53.“中国国学院大学儒释道文化研究院”

54.“中国国学院大学华中研究院”

55.“中国国学院大学书画篆刻研究院”

56.“中国国学院大学国术传承研究院”

57.“中国国学院大学禅宗美学研究院”

58.“中国国学院大学妈祖传承文化研究院”

59.“中国国学院大学国际学研究院”

60.“中国国学院大学孔学研究院”

61.“中国国学院大学食欲文化研究院”

62.“中国国学院大学少林国术研究院”

63.“中国国学院大学少林武学研究院”

64.“中国国学院大学商业互联网研究院”

65.“中国国学院大学数字经济商学研究院”

66.“中国国学院大学决策科学学院”

67.“中国国学院大学北京书画研究院”

68.“中国国学院大学养生研究院”

69.“中国国学院大学龙文化研究院”

70.“中国国学院大学红色文化研究院”

(责编：王仁宏、章斐然)