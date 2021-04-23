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产业导入持续发力 华润探索文旅产业发展新道路

2021年04月23日16:52 | 来源：人民网
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4月23日，“焕新绍兴、逐流而上——城市发展高峰论坛”在浙江绍兴举行。绍兴市越城区副区长赵腾飞、越城区商务局局长陈智明、北海街道办事处主任赵溢彬以及来自浙江大学、同济大学、华润置地等相关领导出席本次论坛，畅谈绍兴古城文史资源的价值、开发，共同探讨文旅产业发展的新道路。

近年来，绍兴市政府致力于以城市品质提升带动经济转型升级，不断为打造长三角文化高地、加快城市综合经济实力重返全国“30强”而努力。文旅产业是其中一项重点工作。

华润置地中心文旅项目，正是绍兴首个依托后现代工业遗迹焕新而来的项目。据介绍，置地中心将以871多功能展示中心、文创书店为核心，建造以商业、影院、酒店、设创学院等为配套的新式街区文旅片区。

871，即绍兴国营“871厂”（1988年改组为绍兴华越微电子公司）旧址，它曾是绍兴集成电路产业的开拓者，是中国集成电路从探索发展到跨越式发展的见证者，为长三角乃至中国集成电路产业的发展做出了杰出贡献。华润置地相关负责人表示，“对于绍兴来说，‘871厂’代表的是那一代‘绍芯人’拼搏创新，立志报国的精神。”

尊重历史、尊重城市，用品质给城市更多改变，是华润置地对待老城的态度。既然利用现代工业遗产开发文旅项目已是另辟蹊径，那何不再将这个文旅产业再深入一层，加入“居”的功能呢？至少在绍兴古城区域内，有机会让游客，尤其是绍兴百姓真正“住”进历史当中，做到文化、商业、旅游、居住四合一，是华润置地在探索“文商旅住”的文旅产业发展新道路过程中的心得。“我们想要实现的目标就是无论是绍兴市民还是外来游客，在走进绍兴古城的时候都能从参观者变成参与者。”该负责人表示。

(责编：申佳平、吕骞)

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