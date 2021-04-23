4月20日，《远洋集团2020年度可持续发展报告》发布，远洋集团提出2050“碳中和”目标，并通过建立“建筑·健康2030”联盟、启动“老社区 新绿色 健康+”项目等行动落实，成为行业内率先向气候变化宣战、践行可持续发展理念的房企之一。

为了推动这一目标的落实，远洋已将应对气候变化纳入企业管理，通过低能耗的健康建筑与绿色建筑，以及环境友好的运营方式，减少温室气体排放，为保护环境贡献力量。

同时，远洋集团还设置了环境中期目标：至2025年，碳排放/能源强度减少35%，耗水强度减少 10%，运往堆填区的无害废弃物强度至少减少 7%，且积极带动租户、业主、员工、供应商等相关方，提高垃圾分类率和综合利用率。据了解，2020 年度，远洋集团总能源消耗强度较上一年度减少约16.4%。

远洋集团董事局主席、总裁李明指出，“可持续发展表现状况已成为衡量企业实力与发展水平的重要标准，远洋已将‘与利益相关方共同实现可持续价值创造’作为公司未来发展战略目标之一。”

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