人民网北京4月23日电 （孙阳）中国力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的目标，正为汽车行业带来新的挑战与机遇。产品技术、制造过程、上下游产业链的能源低碳度，都将成为考验行业和企业的重要标准。

近年来，丰田通过“普及电动化”及“FUN TO DRIVE”，致力于在中国实现“量产幸福”及“成为当地最好的企业”的目标。同时，通过与本土合作伙伴的深入合作，丰田正推动全方位电动化技术的进化和普及，为实现碳中和，助力中国社会可持续发展贡献力量。

普及电动化 积极助力碳中和目标实现

2021上海车展上，丰田面向全球首次揭幕了旗下全新纯电动专属系列“TOYOTA bZ”，展出了该系列的首款概念车“TOYOTA bZ4X CONCEPT”。TOYOTA bZ4X CONCEPT是丰田与SUBARU共同开发的SUV EV车型，它不仅有着极具辨识度、年轻化的设计语言，而且通过短悬挂长轴距的设计，带来与D级车相媲美的车内空间。

TOYOTA bZ4X CONCEPT全球首发。受访者供图

同时，这款车型搭载与CATL共同研发生产的电池，全球首次在量产车上采用异形方向盘与线控转向系统，方向盘与转向执行系统实现分离，通过方向盘的操作可直接自由变化车轮转角，让安全与驾趣兼而有之。

TOYOTA bZ4X CONCEPT内部搭载异形方向盘与线控转向系统。受访者供图

丰田中国相关负责人介绍说，TOYOTA bZ纯电动专属系列定位为丰田品牌全新纯电动专属系列，将带来人与人、人与车、人与社会和人与自然的全新关系。bZ源于Beyond Zero，意在超越零排放，获得别样的自由。该系列产品基于EV专用平台“e-TNGA”打造。同时，TOYOTA bZ纯电动专属系列将不断扩充，计划到2025年在全球范围内推出7款全新EV产品。截至2025年，丰田计划向中国导入20款以上的电动化车型，努力推动全方位电动化车型的应用和普及。

事实上，早在1993年，丰田就启动了命名为G21的项目，提出要生产“21世纪的地球所需的汽车”。1997年，丰田生产出了全球首款量产HEV车型“普锐斯”。在普锐斯投放市场之后，丰田持续在HEV/PHEV/EV/FCEV的全方位电动化领域中为用户提供丰富选择，包括45款HEV车型、4款PHEV车型、4款EV车型以及2款FCEV车型，实现从乘用车到商用车的广泛覆盖。

丰田正积极推进全方位电动化产品。受访者供图

历经20多年的发展，丰田具备了HEV/PHEV/EV/FCEV完善的电动化技术路线，努力推动全方位电动化车型的应用和普及，成为全球全方位电动化解决方案领导品牌。截至目前，丰田电动化车型在全球累计销量已经突破了1700万辆，削减二氧化碳排放量超过1.4亿吨。

深耕中国市场 携手合作伙伴共赢发展

一直以来，中国在丰田汽车的全球战略中都具有重要位置。近年来，丰田在中国也不断联合更多合作伙伴推动电动化车型普及。

丰田加速构建能够满足普及电动化车辆需求的电池供应体系。受访者供图

EV方面，丰田于2019年开启了与CATL和BYD的共同合作，HEV方面，丰田则以通过无偿提供专利为主开展了相关工作。此外，丰田积极投身对FC的推广与普及。2019年，丰田与清华大学合作设立了联合研究院，共同开展氢能利用的相关研究活动。同时，丰田还面向北京福田、金龙等多家中国商用车制造商提供FC组件。

而助力中国电动车产业全面加速，也成为丰田在中国发展的重要着力点。

2020年，丰田与比亚迪合资成立纯电动车研发公司，致力于推动普及电动车更环保、安全、舒适、智能的高品质技术。同时，丰田与5家中国合作伙伴设立了商务车燃料电池系统研发公司，加快FCEV在中国商用车市场的普及。

今年3月，丰田与亿华通合作设立商用车燃料电池系统生产销售公司（FCTS），致力于推动氢燃料电池车的普及和氢能社会的建设。

丰田汽车日前公布数据显示，3月中国销量166600辆，同比增长63.7%。从全球来看，2020年，丰田汽车在中国的销量也实现了逆势增长。

丰田汽车（中国）投资有限公司高级执行副总经理董长征在接受人民网记者采访时表示，丰田汽车在中国的发展，特别是在去年快速地恢复生产和销售经营活动，离不开各级政府、合作伙伴的努力和贡献，丰田将继续扩大在中国的“朋友圈”，持续深耕中国市场。

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