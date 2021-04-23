人民网北京4月23日电 （孙阳）当前，全球汽车产业正迎来新的发展机遇与颠覆式转型的大变局。中国汽车产业要走出一条变革创新、弯道超车的可持续发展之路，需要国内车企的不懈努力。

近日，中国一汽董事长、党委书记徐留平在第十九届上海国际汽车工业展览会期间表示，中国一汽将抢抓汽车产业“电动化、智能网联化、共享化、数字化”重大发展机遇，加快构建“掌握核心技术、引领行业发展”的创新生态体系。同时，徐留平分享了新红旗的“新进步、新理念，新产品、新技术，新征程、新贡献”。

中国一汽董事长、党委书记徐留平发布新红旗成果。中国一汽供图

据了解，在本次上海车展上，新红旗带来了3款全新整车产品，2款接受预订的顶级产品，以及5项关键技术和总成。其中，全新整车产品分别是：红旗品牌专为出行打造的划时代卓越产品——新红旗E-QM5，承继新红旗“尚·致·意”设计理念和高辨识度红旗基因——新红旗EV-Concept，以及全新诠释L系列极致设计理念和卓越技术精神的旗舰车型——新红旗L-Concept。

新红旗E-QM5在2021上海车展展出。（中国一汽供图）

谈及中国一汽对此的思考，徐留平称，开辟出一条新时代中国汽车产业的创新之路，是这一代汽车人的神圣使命和重大责任。为此，中国一汽正在全力打造以新能源智能汽车产业链为核心链，融新型消费链、智能绿色交通出行链、智慧能源链、新基建链等“五链”为一体的未来型智慧绿色城市汽车生态系统EcoLin5，创建“宜创、宜业、宜居”的美丽都市、美好出行。

2021年是“十四五”规划开局之年。“十四五”规划中强调，要坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，发挥企业在科技创新中的主体作用。对此，徐留平也介绍了中国一汽在未来五年对于提升自身技术创新能力的规划。

徐留平表示，“十四五”是中国一汽全面实现“831”战略和“3341”行动计划、实现战略增长的关键时期。中国一汽将以“崭新首创、全球首发”、“自立自强、合作共赢”为基本原则，以“市场导向、自主可控、引领行业”为根本要求，抢抓汽车产业“电动化、智能网联化、共享化、数字化”重大发展机遇，加快构建“掌握核心技术、引领行业发展”的创新生态体系。

展望未来，徐留平表示，中国一汽会以“创新·2030中国一汽阩旗（R.Flag）技术发展战略”为指引，实施三步走技术发展路径。在2025-2030年，实现生态突破，品牌卓越，生态融合，引领行业，达到世界一流。

同时，徐留平也分享了有关中国一汽技术创新的详细规划。

在技术创新体系方面，中国一汽会以长春为全球创新研发总部，进一步优化“四国八地”的全球化研发布局，充分发挥好全球和国内优秀人才、优势资源作用。技术攻关上，中国一汽将着力在系统集成、新能源、智能网联、节能动力、前瞻造型、关键材料、智能底盘及基础性能和安全、NVH、质量与可靠性、健康和先进制造工程等十二大关键技术领域取得重大突破。技术创新体制机制上中国一汽将通过创新委员会，研究审议、推动落实重大科技创新事项。同时加强创新人才培养培育，加大关键人才引进和中长期激励力度，打造创新人才高地，建立一支全球化优秀研发团队。

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