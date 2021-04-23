人民网北京4月23日电 （记者车柯蒙）在“4·26世界知识产权日”来临之际，国家知识产权国际合作基地（北京）授牌活动于今日在北京召开。国家知识产权局副局长甘绍宁、北京市政府副秘书长张劲松、北京市知识产权局局长杨东起、国家知识产权局国际合作司司长白光清、国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心主任郭雯、国家知识产权局国际合作司副司长盛莉、北京市知识产权局副局长、二级巡视员周立权和北京市司法局二级巡视员、北京市公证协会会长高鹏等领导出席此次活动。

会上，甘绍宁向北京市知识产权局局长杨东起授牌。国家知识产权局国际合作司司长白光清宣读了《国家知识产权局办公室关于同意开展国家知识产权国际合作基地（北京）建设试点的批复》，并与北京市知识产权局局长杨东起签署了共建协议。

据悉，国家知识产权国际合作基地（北京）（以下简称“国合基地”）由北京市知识产权局在国家知识产权局国际合作司指导下试点建设，旨在结合新形势下国家和首都知识产权工作的实际需要，有效利用地方资源，服务市场主体国际化发展，更好地统筹推进知识产权领域国际合作和竞争。

国合基地的设立，将进一步彰显北京在知识产权多维度合作方面的专业和能力，有助于整合北京市知识产权国际资源，助力企业海外战略布局，为优化国际人才创新创业环境和强化知识产权保护与运用，服务“两区”建设提供支撑。在具体措施方面，国合基地计划搭建知识产权国际化信息发布平台，为政府与市场主体之间建立有效沟通渠道，举办和参加具有国际或区域影响力的研讨交流活动，组织相关热点、前沿问题研究，积极参与国际知识产权人才培养合作，收集整理创新主体成功案例和做法，积极宣传中国知识产权保护发展成就，建立服务企业知识产权“走出去”的工作机制。

张劲松在讲话中对本次活动在落实“两区”建设工作要求，积极推进北京国际科创中心建设方面的意义给予了充分肯定。对正式成立的国家知识产权国际合作基地（北京）提出了要求，希望北京市知识产权局积极争取各方支持，合力推进首都知识产权工作，提升首都知识产权国际影响力。

甘绍宁表示，北京市国际合作资源丰富，希望能够更好地发挥首都国际科技创新中心优势，通过国合基地建设，进一步建立健全与市场主体沟通机制和渠道，及时了解反馈企业涉外知识产权诉求，支持企业国际化发展。要大力宣传我国知识产权保护发展成就，为提升我国知识产权国际影响力作出积极贡献。

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