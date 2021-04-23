博鳌亚洲论坛2021年年会4月18日至21日在海南博鳌举行，来自60余个国家和地区的2600多名与会嘉宾参会。此次年会对于人工智能、5G等新技术设置了讨论专题，并将“与新技术共舞”作为此次年会的六大主题板块之一。

多位与会嘉宾认为，人工智能作为引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术之一，正在各领域落地应用，必将推动我国加速优化产业结构、重塑生产方式，推动经济社会各领域优化发展。

猿辅导在线教育2014年率先在业内成立了AI研究院，数年来在视觉识别、智能语音、语义理解等人工智能技术领域实现多项创新。猿辅导在线教育战略事务副总裁、猿辅导在线教育研究院院长程群说，新一代人工智能在全球范围内蓬勃兴起，深刻改变着人们的生产和生活方式，我国正在积极推动人工智能与教育深度融合，各方正在形成合力，发挥人工智能在促进教育公平、推动教育高质量发展的积极作用。

今年3月，猿辅导科技园在武汉正式动工，将重点探索人工智能、大数据、5G等科技与教育的深度融合，培育人工智能新的教育行业生态。猿辅导科技园建成投入使用后，将新增约2万个就业岗位。

值得一提的是，多位与会嘉宾建议，“十四五”期间，我国应加快AI基础原创技术创新突破，同时加快技术间的融合、与行业的深度融合，推动我国人工智能实现更快更高质量的发展。

年会期间发布的《亚洲经济前景及一体化进程》和《可持续发展的亚洲与世界》2021年度报告认为，数字科技企业是拉动数字贸易发展的动力源，亚洲具有孕育数字科技企业的良好基础。

报告认为，亚洲充足的风险投资催生了众多数字科技企业，其中包括大量的科技独角兽企业，这些企业创造了许多数字贸易应用场景。同时，由于亚洲地区人口稠密，这使得新数字技术有广泛的市场空间去推广与发展，数字科技企业更容易生存下去。

《亚洲经济前景及一体化进程》报告特别分析了人工智能、区块链等技术对于推动数字贸易的重要作用，以及在线办公、在线教育等新业态推动经济与贸易增长的重要作用。

报告指出，企业在市场化原则的驱使下，更加是科技创新的主力军。与会嘉宾们认为，企业作为创新主体，面对数字经济时代，应该进一步提升以人工智能为代表的科技创新能力。

人工智能逐步在各个行业落地应用，中国高度重视人工智能对教育的深刻影响，积极推动人工智能和教育深度融合，促进教育变革创新，充分发挥人工智能优势。

(责编：申佳平、吕骞)